Слетели с катушек: Сербские майданщики открыто грозят вооруженным переворотом

13.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Имеющий скандальную репутацию в Сербии социолог Йово Бакич призывал к насильственной смене власти и террору в Сербии.

В интервью еженедельнику NIN Бакич призвал начать вооруженное восстание с захвата государственного «Радио и телевидения Сербии» (RTS). Напомним, несколько месяцев назад телерадиостудия уже подвергалась попытке штурма, которым руководили вожди местного майданного «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича и Драгана Джиласа. Тогда дебоширов удалось вытеснить силами полиции.

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Бакич считает, что атака оппозиции на RTS должна была сопровождаться настоящим террором – якобы, только тогда имелся смысл захвата государственного ТВ, дикторов которого под угрозой убийства можно было бы заставить зачитать нужный текст в эфире.

«Если у них было бы оружие, тогда и надо было вторгаться. Что там делать без оружия? Какая ваша цель? Пришли бы туда к вашему коллеге, приложили бы ствол к голове и сказали бы – читай подготовленный текст, мы только что захватили власть! А если у вас нет оружия и вы вторглись в RTS, что вы там будете делать?» – сказал социолог в интервью изумленному журналисту.

Напомним, что это не первый случай, когда Бакич призывает к насилию и хаосу в Сербии. Во время недавнего выступления в эфире «Аль-Джазиры» в апреле этого года он сказал, что хотел бы вывести массы на улицы и гоняться за представителями власти по городу.

Два дня назад Бакич интервью оппозиционной газете Danas заявил, что, несмотря на то, что нынешнее протестное движение переживает, по сути, свою агонию, он ожидает новых акций (Возможно, после очередных дотаций со стороны США, о которых договаривались лидеры «Союза» с Мэттью Палмером день назад).

Бакич рассуждает, что уменьшение количества митингующих связно только с сезоном отпусков. Социолог считает, что сегодняшнее правительство обязательно даст оппозиции новые поводы для протестов.

Он подчеркнул приверженность идее силовой смены власти. Бакич сказал, что никакая революция не гарантирует, чтобы обошлось без жертв.

«У вас есть Португальская революция гвоздик, когда армия свергла фашистский режим и ввела однолетнюю диктатуру, я думаю, что это было бы целесообразно и для Сербии. Ровно через год состоялись честные и свободные выборы», – сказал Бакич.

Социолог при этом забыл упомянуть, что переворот в Португалии 1974 года привел к масштабному переделу собственности (уж не на это рассчитывает потерявший власть экс-мэр Белграда Драган Джилас, спонсирующий протесты?) и разрушению территориальной целостности государства. Португалия тогда потеряла свои провинции – колонии.

В условиях нового витка кризиса вокруг Косово и претензий албанских сепаратистов на сербские земли – очевидно, в интересах кого может быть реализован подобный сценарий вооруженного майдана в Сербии.