«Слишком глубока болезнь», – Дугин объяснил неудачи в СВО

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Россия не сохранится в случае проигрыша СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, проиграв в этой военной операции, перестанет существовать вообще. Мы сейчас не можем надеяться, что мы переживём, как Русский мир, как государство, как страна, как народ, поражение в этой войне… И если вы не понимаете, что без победы не будет, вы ещё не до конца стали русскими. А когда вы поймёте, что либо победа, либо ничто – вы станете русскими в полной мере, и проблем с вами не будет», – сказал Дугин.

Он пояснил неудачи в ходе СВО.

«Конечно, было бы хорошо, чтобы наши победы были гораздо более быстрыми и масштабными, чтобы мы освободили Украину от нацистского режима, и дальше уже отстраивали нашу собственную цивилизацию, культуру как по-настоящему суверенное большое пространство. Хотелось бы так. Но ситуация запущена, западное влияние очень глубоко в нашем обществе. Не только последние тридцать лет, но и раньше мы считали себя частью западной цивилизации, коммунистической частью одно время считали, православной частью. И вдруг оказалось, что это не так. И вот, это самое главное и большое достижение СВО. И мы понимаем это, и наш народ пошёл отстаивать эту суверенную цивилизацию на самую жёсткую войну. Да, всё пошло не так гладко и хорошо, но слишком глубока болезнь, от которой мы с огромным трудом, но излечиваемся», – добавил философ.

Дугин считает, что начало СВО «стало уникальным моментом, когда Россия в принципе встала на путь освобождения от западной гегемонии».

«Причём даже более серьёзный путь, чем Октябрьская революция. Потому что всё же России и в последние столетия Романовской эпохи находилась под очень сильным влиянием Запада, и советская идеология всё же строилась на западных марксистских принципах. А так, чтобы столкнуться с западной цивилизацией лоб в лоб как другая цивилизация, этого в нашей истории практически со средневекового периода не было. Но тогда мы не были такой могущественной империей», – сказал Дугин.