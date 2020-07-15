Слишком много знал. Почему в Киеве погиб «важняк» СБУ

15.07.2020, Киев, Игорь Петров

Старший следователь по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления досудебного управления ГСУ СБУ Роман Закладный занимался событиями 2014 года на востоке Украины, что могло быть причиной его убийства, которое имело место сегодня ночью.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

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«Убийство Романа Закладного могло произойти либо на бытовой почве, либо потому, что он слишком много знал. Такие убийства на бытовой почве уже были, так, еще при Порошенко убили представителя администрации президента, оказалось, что это была банальная бытовуха.

Но Роман Закладный занимался событиями 2014 года. Возможно, причина именно в этом. Его могли убрать лица, заинтересованные в том, чтобы не всплыла вся правда об этих событиях, когда, в частности, Крым по сути разменяли на то, чтобы у власти остались те, кто пришел к ней через Майдан. Роман Закладный был старшим следователем по особо важным делам, человеком, через которого проходил огромный объем информации, в том числе и такой, обнародование которой может нанести ущерб интересам определенных лиц», – считает Золотарев.

Труп Закладного обнаружен в ночь на 15 июля в Оболонском районе Киева. Труп был найден без обуви, с вывернутыми карманами и следами крови на голове. При нем не были обнаружены два мобильных телефона, которые обычно использовал Закладный. По факту гибели следователя СБУ возбудила уголовное дело по статье об убийстве (ст. 115 УК Украины), сейчас рассматривается несколько версий причин смерти. Роман Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», источники в СБУ утверждают, что Закладный злоупотреблял спиртными напитками.