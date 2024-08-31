«Слишком рискованно»: у Байдена «тормознули» отправку на Украину спецов для обслуживания F-16

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Администрация Джо Байдена отклонила предложение отправить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что Совет национальной безопасности рассматривал предложение о направлении гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие считают это пока слишком рискованным, говорят чиновники, знакомые с ходом обсуждения.

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«Но есть надежда, что европейские страны возьмут на себя большую, а возможно, и всю ответственность за содержание F-16», – добавляет издание.

При этом, Белый дом не исключает отправки американских подрядчиков на Украину в будущем, но не ожидает, что они поедут туда в ближайшее время, сказал газете один из чиновников из окружения Байдена.

«F-16 остается одним из самых знаковых истребителей ВВС США и требует высококвалифицированного технического обслуживания и другой поддержки, включая часы обслуживания на каждый час полета. На каждом истребителе обычно работают десятки вспомогательного персонала. Хотя Пентагон заявил, что надеется, что украинцы смогут обслуживать F-16, все страны, включая США, в определенной степени полагаются на частные компании и их персонал, которые помогают обслуживать эти сложные реактивные истребители», — пишут в WSJ.

«Хотя некоторые чиновники в Пентагоне высказались в поддержку отправки американских подрядчиков для технического обслуживания на Украину, президент Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразили обеспокоенность тем, что у Пентагона нет «адекватных планов реагирования на случай, если эти люди подвергаются нападению», – говорится в статье.