«Слов нет, один позор»: галичан стыдят за отказ декоммунизировать свой город

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Галичане не могут быть примером для жителей Юго-Востока Украины, поскольку не хотят отказываться от красного цвета, который ассоциируется с коммунистами.

Чего можно требовать от жителей юго-востока Украины, если даже галичане не хотят «деколонизироваться».

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Об этом на канале «Свежая история» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Его возмутили результаты голосования жителей Червонограда Львовской области, которые не захотели переименовывать свой город.

«У меня вообще с этим вопросов нет, хорошее название, старое [польское] название [Кристинополь]. Проблема в неготовности преодолевать последствия колонизации, глубоко в это входить. Потому что это коммунистическое название. Ну, не виноват цвет в том, что он красный. Но в данном случае это же не про цвет дело, это же было коммунистическое название. А коммунистический режим как раз этот цвет так испохабил, я думаю, на 300 лет вперёд. Красный цвет будет ассоциироваться с этим – серп-молот, Ленин-Сталин, большевистские знамёна. Это от необразованности, это очень печально мне на это смотреть», – сказал Дроздов.

Он пристыдил своих земляков-галичан.

«Кроме стыда я ничего не могу сказать, потому что, казалось бы, уже Галичина, Львовская область, уже бы немного могли, там, почитать. Это такой звоночек. Это очень хороший повод задуматься о том, что чего-то требовать от советских людей, грубо говоря, где-то на юге или на востоке, где большевистский каток как проехался, что ничего не осталось после него. Чего от них требовать, если ещё здесь людям надо что-то объяснять, что-то рассказывать про очевидные вещи.

Непочатый край работы. Потому что очень успешной была колонизация. 200-300 лет работали, не покладая рук, повседневно забирали у людей всё родное, привязали неродное, и неродное стало родным, и теперь уже фиг разберёшь», – возмущался русофоб.

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