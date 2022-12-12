«Слова Макрона об РФ и НАТО – полный абсурд и бессмыслица» – журналистка из Франции

Противоречивая болтовня президента Франции Эмманюэля Макрона – лишь политический приём «дрессировки абсурдом», когда за валом взаимоисключающей информации население уже перестаёт критически реагировать.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила живущая во Франции журналистка Елена Кондратьева-Сальгеро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Франции, будучи в США, дал противоречивое интервью CBC News. Во-первых, он сказал, что США и ЕС не смогли убедить Путина в том, что у них нет целей уничтожить Россию, и именно это привело Путина к пересмотру Москвой своей внешней политики. При этом Макрон не рассказал, как они это делали, как пытались переубедить Путина. Одновременно он заявил, что поддерживает прямой контакт с Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение ситуации вокруг Украины. Далее, в том же интервью он заявил, что Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные на Украине», – поделился наблюдениями Вальдман.

В то же время он обратил внимание на то, что по возвращению во Францию Макрон в интервью местному телеканалу заявил, что странам НАТО надо садиться за стол переговоров с Россией, «но при этом надо не только обеспечить безопасность альянса, но и дать гарантии Москве». Журналист отметил, что все эти высказывания французского президента очень напоминают анекдот про «трусы и крестик».

«Пару лет назад это могло бы вызвать удивление, – прокомментировала Кондратьева-Сальгеро. – Со времен нашей, как я называю, пандемии, это уже не должно вызывать удивление. Это именно то, что неоднократно писала и говорила – это дрессировка абсурдом».

«Та самая дрессировка абсурдом, которую вам сделали вместе с этим так называемым Covid-19. Когда на одной и той же странице вы могли прочитать взаимоисключающую информацию. Вещи и ее противоположности. Все то, что происходит в тот же момент. То есть одной рукой делаем одно, другой – другое, можно даже третье придумать, желание было бы, умение. Точно так же, как сейчас – вы на одних и тех же передовицах можете прочесть, что так называемые вот эти все антиковидные вакцины, да действительно они ни от чего не предохраняют, да действительно они не мешают распространению болезни, и на той же странице ниже вы прочтете, что нам всем необходимо бежать вакцинироваться. И даже на следующей странице вы можете прочесть какой-нибудь крик души какого-нибудь специалиста, как же так, где вы видели такие вакцины, которые ни от чего не предохраняют и ничему не помогают. Тогда зачем?», – объяснила француженка.

Она отметила, что тот же принцип применяют и политики, говоря обществу абсолютную бессмыслицу и абсурд.

«Все – то же самое. Тот же принцип дрессировки, что вы должны проглотить. И пока вы будете ошарашенно искать смысл этой бессмыслицы, вам дадут новые приказания, под валом которых у вас вообще отключатся способность что-либо понимать, пытаться найти хоть где-нибудь здравый смысл, ведущую всю эту орду. Там нечего объяснять. Это бессмыслица, это абсурд и нонсенс. Это принцип – это «абсурдизация», которую сейчас навязывают повсеместно, всему миру, не смущаясь этими противоречиями», – посетовала Кондратьева-Сальгеро.