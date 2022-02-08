Слова об убежище для Порошенко в РФ вызовут непонимание на Донбассе, – политик

Слова Владимира Путина о готовности предоставить Петру Порошенко политическое убежище в России могут вызвать непонимание на Донбассе, где бывший украинский президент рассматривается как военный преступник, виновный в тысячах смертей.

Об этом заявил основатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Путин самым серьезным образом заявил о том, что он готов предоставить Порошенко политическое убежище в России, спасая его от преследования на Украине. Мало того, он сказал, что назвать Порошенко государственным преступником – это уже слишком.

Путин действительно не понимает, как это будет воспринято Донбассом? Или может быть, наоборот, понимает? Тогда что он делает? Зачем? Ведь это, как обухом по голове каждому, кто уже восемь лет противостоит преступной власти Украины. Всем тем, кто потерял родных и близких на Донбассе», – комментирует Волга в своем блоге.