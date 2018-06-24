24.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Слова Путина о Донбассе были подкреплены действиями военных

Решимость украинских военных атаковать Донбасс охладило не только «доброе слово» Владимира Путина, который поставил под сомнение сохранение украинской государственности, но и «пистолет» российских военных.

Об этом в эфире «Антифашист ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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«Информации о подтягивании сил и артиллерии, о подготовке авиации было более, чем достаточно. Намерение провести такую операцию было. Я немножко разбираюсь в психологии наших уважаемых киевских партнеров. На слова им всегда наплевать, они смотрят на дела. Они тщательно отслеживали реакцию вооруженных сил России на свои телодвижения. Убедившись, что реакция присутствует, они благоразумно решили ограничиваться обстрелами», – сказал Стрелков.

По его словам, попытки атак ВСУ 5-го июня, которые носили характер разведки боем, не получили развития. Украинские вооруженные силы атаковали лишь двумя-тремя стрелковыми взводами при поддержке нескольких танков, в то время, как у них во втором эшелоне стояла полноценная батальонная тактическая группа полностью укомплектованная и готовая к броску.

«Я бы не сказал, что обострение притихло. Не так. Но артиллерийские дуэли идут по всему фронту уже более двух недель. Потери ополчения и ВСУ резко возросли по сравнению с маем месяцем», – отметил Стрелков.