Слова Суркова вызвали гордость и воодушевление у члена партии «Свобода»

28.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Единственная правда в заявлении уволенного Владимиром Путиным куратора украинского направления Владислава Суркова – это то, что «хохлы ребята упрямые».

Об этом в эфире «НТА» заявил экс-вице-спикер Верховной рады от запрещенной в РФ националистической «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное слово правды в этом заявлении – упрямство украинцев. До тех пор, пока украинцы будут показывать хребет, уверенность, характер, москаль боится только одного – силы. Силы духа, силы убеждения, силы оружия – больше он ничего не боится.

Итак, что с ними делать, как реагировать? Центральная власть не будет реагировать, она с ними сотрудничает, она думает, как воплотить так называемые Минские договорённости в жизнь с меньшими потерями для себя и с выгодой.

Что нам делать? Нам – показывать свой хребет. Сегодня хлопцы во Львове показали Королевской, завтра где-то ещё покажут.

Да, мы это будем делать, несмотря ни на что, и это украинское упрямство, упрямство в своих убеждениях, упрямство в свою идею, упрямство в свою землю, упрямство в свою семью, в Украину и так далее – и даст нам возможность побеждать москалей, больше ничего. И плевать, какая центральная власть», – воодушевился нацист.