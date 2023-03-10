Словакия передаст Киеву истребители МиГ-29 совместно с Польшей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил 9 марта о согласии Польши на совместную отправку Киеву самолетов МиГ-29.

Об этом он договорился с польским коллегой Мариушем Блащаком на встрече глав Минобороны стран-членов ЕС в Стокгольме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче МиГ-29 обеих стран Украине», – написал словацкий политик в социальных сетях.

«Я думаю, что пришло время принять решение. На Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации», – добавил министр обороны Словакии.

Это фактически было обращение к парламенту страны, который должен утвердить поставки истребителей Киеву, но в условиях де-факто идущей в Словакии парламентской кампании с принятием такого решения могут возникнуть трудности.

Президент Польши Анджей Дуда 8 марта в интервью CNN заявил, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 Украине «в рамках международной коалиции». Судя по всему, эта «коалиция» пока ограничится Польшей и Словакией, поскольку Болгария, в армии которой также есть МиГ-29, пока не высказывала готовность поставить их на Украину.

При этом польские СМИ отмечают, что невозможно сказать, какое именно число МиГ-29 Варшава может передать Киеву, поскольку часть из них ранее была поставлена на Украину под видом запчастей. Братислава же готова передать 10 истребителей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Словакия рассматривает возможность передать Киеву 10 из 11 своих боевых самолетов МиГ-29.