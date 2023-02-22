МИД Словакии нецензурно послал Орбана

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Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его политику, будто бы играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

В Венгрии посоветовали словацкому политику обратиться к психиатру, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Достаточно объемный пост на эту тему Качер опубликовал на своей странице в Facebook* 20 февраля. Он начал с того, что Европейский Союз един в своем стремлении помогать Украине. Единственная страна, которая спустя почти год вторжения российского вторжения продолжает оставаться в стороне – это Венгрия.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это просто военный конфликт между двумя славянскими государствами. Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский [родился в нынешней Венгрии] умер бы от стыда за таких христиан», – написал глава МИД Словакии.

Он раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет «путинского мира, как Орбан».

«Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer – SD [партия Фицо]», – отметил Качер. «Для коллаборационистов Путина и особенно для наших в Карпатском бассейне и Фельвидеке [венгерское название Словакии], для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на х*й», – резюмировал Качер.

Примечательно, что политик, явно не владеющий тонкостями живого языка, несколько раз правил последнюю фразу, то добавляя, то убирая пробел после предлога «на».

Реакции Виктора Орбана или венгерского коллеги Качера, Пbтера Сийярто, на этот пост нет. Однако глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии и соучредитель партии власти «Фидес» Жолт Немет 21 февраля заявил о психических проблемах министра иностранных дел Словакии.

«Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра», – сказал политик.

Немет добавил, что правительство Венгрии «однозначно отвергает заявления министра», и вызовет посла Словакии в Будапеште для объяснений.

Словацкие комментаторы считают, что демарш Растислава Качера следует рассматривать в первую очередь как элемент предвыборной кампании. Ведь в Словакии 30 сентября 2023-го должны состояться новые выборы после того, как в декабре минувшего года правительство было отправлено в отставку путем вотума недоверия.

С тех пор страна живёт в режиме правительственного кризиса и нечётких властных отношения. Партия Smer – SD экс-премьера Роберта Фицо является главным оппонентом нынешнего правительства, имея тесные контакты с партиями венгерского меньшинства Словакии, которые пользуются поддержкой официального Будапешта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Словакия фактически требует от Германии денег за ввоз с Украины оружия немецкого производства для его ремонта на словацкой территории.