Словакия поддерживает Киев на словах, но за конкретные действия требует денег

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Парламент Словакии 16 февраля принял резолюцию, в которой режим в РФ назван террористическим, а Россия – «государством-спонсором терроризма».

Но в тот же день появилась информация о том, что Словакия фактически требует от Германии денег за ввоз из Украины оружия немецкого производства для ремонта на словацкой территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ также осуждает «гибридную войну», которую Россия якобы ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против неё с целью «поддержания безопасности и демократии в Словакии».

За упомянутую резолюцию проголосовали 78 словацких законодателей, 12 депутатов были против, семеро не голосовали, а 23 воздержались. Всего в парламенте Словакии 150 депутатов, то есть решение принято большинством в три голоса.

Резолюция не будет иметь никаких юридических последствий, и её следует рассматривать исключительно как элемент предвыборной кампании, отмечают местные комментаторы. Ведь в Словакии 30 сентября 2023-го должны состояться новые выборы после того, как в декабре минувшего года правительство было отправлено в отставку путем вотума недоверия. С тех пор страна живёт в режиме правительственного кризиса и нечётких властных отношений.

А в подобной ситуации политики пытаются заработать даже на мелочах. Так, словацкие власти уже несколько недель не пропускают из Украины на свою территорию вооружение немецкого производства, которое должно быть отремонтировано в Словакии. Об этом как раз 16 февраля сообщила немецкая редакция издания Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

В середине декабря немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению бундесвера создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard или РСЗО MARS. Но Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь, как сообщается, на «нерешенные юридические вопросы, в том числе импортные пошлины».

По данным издания, транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить свой путь. Чтобы хотя бы частично разрядить ситуацию, Министерство обороны ФРГ время от времени перевозит оружие через Польшу, что означает не только сотни километров объездных путей, но и, прежде всего, значительную потерю времени на ремонт. А РСЗО MARS и установки Gepard планируют отремонтировать в Германии.

Очевидно, что импортные пошлины Словакия требует не с Киева, а с Германии. В целом боевые действия на Украине дали словацким властям возможность поправить финансовое положение: за поставленное Киеву оружие (например, систему ПВО С-300 и танки Т-72) страна получила деньги от Брюсселя и более современные системы ПВО и танки от Берлина.

Аналогичный подход словацкие власти используют и в вопросе возможной передачи Киеву истребителей МиГ-29. С одной стороны, после встречи с Владимиром Зеленским на саммите ЕС на минувшей неделе премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает максимум для того, чтобы выполнить просьбу президента Украины о передаче боевых самолётов, но мягко перевёл стрелки на Брюссель. Мол, речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины.

Обеспечить беспошлинный ввоз в Словакию с территории Украины оружия немецкого производства для ремонта попытался решить лично канцлер Германии Олаф Шольц. По информации Business Insider, в телефонном разговоре на минувшей неделе Хегер заверил Шольца, что проблема будет решена быстро. Но, судя по публикации, тягачи с военной техникой и ныне там – на украинско-словацкой границе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Брюссель выплатил Словакии 40 миллионов евро из так называемого «Европейского фонда мира» за поставленное Киеву оружие.