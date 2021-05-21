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21.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Словестный П: Зеленский решил поторговаться с Россией

Новости УкраиныУпомянув на вчерашней пресс-конференции возможность проведения референдума по Донбассу, Владимир Зеленский дал сигнал Москве...

Упомянув на вчерашней пресс-конференции возможность проведения референдума по Донбассу, Владимир Зеленский дал сигнал Москве о готовности торгов.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На пресс-конференции был один, мне кажется, пока не замеченный людьми пассаж. Президент Зеленский сказал, что он готовит первый референдум, и там будет вопрос Донбасса. Причем, какой вопрос – пока не готов.

Я это рассматриваю как торги с Москвой, как завуалированный способ капитуляции. Тут, именно этот вопрос является набатом для украинских сил. Потому что, с одной стороны, президент, очевидно, должен коммуницировать с агрессором, чтобы войну заканчивать на условиях, по моему мнению, только победы.

Я бы принял вообще закон об оккупированных территориях, где прописал бы понятный порядок, на каких условиях мы можем эти огрызки самопровозглашенные взять назад в государство Украина. Четко – разоружение, международная полицейская миссия, наказание военных преступников, люстрация коллаборантов, пять лет восстановления политически-информационного пространства, местные выборы, верховные и так далее. Закон, и тогда нас не будет ни с Запада, ни с Востока искушать чем-то другим.

Но боюсь, что сегодняшнее избежание даже названия тезиса референдума является заигрыванием. И я очень переживаю, что это может быть не украинский вариант», – заявил Луценко.

Интересно, что в Москве уже дали понять – после многочисленных срывов договорённостей слова Зеленского там всерьёз не рассматриваются.

«Месседжи» Зеленского невозможно серьезно обсуждать. Действующий президент Украины заполняет информационное пространство без какого-то особого, соответствующего его статусу и ситуации  понимания произносимых слов.  Нельзя найти смысл там, где его не создают.  Это просто словесный поток», – комментирует российский политолог Алексей Чеснаков.


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