Словестный П: Зеленский решил поторговаться с Россией

Упомянув на вчерашней пресс-конференции возможность проведения референдума по Донбассу, Владимир Зеленский дал сигнал Москве о готовности торгов.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На пресс-конференции был один, мне кажется, пока не замеченный людьми пассаж. Президент Зеленский сказал, что он готовит первый референдум, и там будет вопрос Донбасса. Причем, какой вопрос – пока не готов.

Я это рассматриваю как торги с Москвой, как завуалированный способ капитуляции. Тут, именно этот вопрос является набатом для украинских сил. Потому что, с одной стороны, президент, очевидно, должен коммуницировать с агрессором, чтобы войну заканчивать на условиях, по моему мнению, только победы.

Я бы принял вообще закон об оккупированных территориях, где прописал бы понятный порядок, на каких условиях мы можем эти огрызки самопровозглашенные взять назад в государство Украина. Четко – разоружение, международная полицейская миссия, наказание военных преступников, люстрация коллаборантов, пять лет восстановления политически-информационного пространства, местные выборы, верховные и так далее. Закон, и тогда нас не будет ни с Запада, ни с Востока искушать чем-то другим.

Но боюсь, что сегодняшнее избежание даже названия тезиса референдума является заигрыванием. И я очень переживаю, что это может быть не украинский вариант», – заявил Луценко.