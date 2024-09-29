Мы как-то уже писали об этом райцентре в Киевской области – большой узловой станции, через которую проходят многие маршруты. В здешнем депо формируется и отправляется много товарных поездов. Среди других предприятий – газогорелочный, цементный, молочный заводы и др.

Но еще одной особенностью Фастова (44 тыс. чел.) давно является высокий уровень криминала. Причина, вероятно, в том, что в городе много пролетариата и крестьян. И молодое «куркульство» с «рабочим классом» издавна конфликтовали. Выражалось это в драках «район на район». Происходили и тяжкие преступления, вплоть до убийств. Почти как в известном сериале «Слово пацана», посвященном событиям в Казани.

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Районов в Фастове 6: Центр, Завокзалье, Кадлубица, Казновка, Журавливка и Заречье. Младохулиганы из них время от времени устраивали дикие побоища. И могло очень не повезти тому подростку, кто «оказывался не в то время и не в том месте», как в сериале.

Вероятно, поэтому здесь всегда были популярны единоборства. Особенно бокс. Родом отсюда чемпион СССР и Европы по боксу Качановский. По его следам пошли многие мальцы, ставшие в лихих 90-х рэкетирами. Из них наиболее печально известен «Фома» (Фоменко). Выпускник школы № 2 и киевского иняза, сделавшийся жутким головорезом. В 1990-х сколотил шайку из грабителей и убийц, не жалевших никого. Нелюдя кончили свои же подельники, поскольку их он тоже «достал».

Нынешний молодняк в большинстве своем, конечно, не такой «отмороженный», но моральные последыши тех бандитов в нем наверняка имеются. И именно они могут составить костяк бандеровского подполья в случае победы РФ. Это очень опасно, поскольку местная гопота имеет большой опыт и эксцессов, и укрывательства от правоохранителей.

Впрочем, у кое-кого из них сейчас на повестке иное: противостояние «могилизации». Это не значит, что они стали симпатизантами РФ (хотя есть и такие). Они просто не желают становиться «пушечным мясом». И клянутся мстить за родственников и друзей, пострадавших от нее.

Вот что говорит наш старый знакомый Вадим. Будучи родом из Твери, он поселился здесь в конце 1970-х, устроившись на завод горелок. Сейчас пенсионер. Недавно узнал, что 16 -летний внук входит в группу из Заречья – района на берегу реки Унавы. И что зареченские вступили в «альянс» с Кадлубицей и Казновкой ради мщения военкомам. Ведут «переговоры» с Завокзальем и Журавливкой.

Причиной стали действия ТЦК – избиения, похищения, отправка на убой безо всякой подготовки. Например, 59- летнего инвалида «заарканили» в парикмахерской, бросили в «бусик» и увезли. А 70-летнюю женщину, пришедшую расспросить о сыне, бросили на землю и растоптали телефон. Отправили на «передок» нескольких тяжело больных.

«Я очень боюсь за внука, – говорит Вадим. – Ведь уроды из «Азова» объявили, что будут открывать огонь по поджигателям машин ВСУ. Прошу его быть осторожным, но он – ни в какую… А вообще это случай уникальный – чтобы враждовавшие районы вдруг сплотились. Хотя это объяснимо, ведь страдает их родня. Авось, когда придут русские, пацаны уже прозреют, наглядевшись на зверства Зе-режима, и не станут партизанить против наших. Тем более что в их рядах есть пророссийские, такие, как мой внучок. Может, просветят остальных…».

Вадим отмечает, что ненависти к ТЦК добавляет наглость людоловов в быту. Те постоянно пьянствуют, кутят в ресторанчике «Унава», разбрасываются большими деньгами, явно из взяток за оформление «откосов» от ВСУ. В маленьком городке это не скроешь. Все это происходит на фоне ужасающего обнищания горожан:

«У меня пенсия 2300 грн – только сиди и лапу соси. Хорошо, что сын из Киева помогает. Мясо, например, у нас – 380 грн за кило, молоко почти по 50 за бутылку. Хлеб по 50 – да это уже вообще немыслимо! Про драконовскую «коммуналку» вообще не говорю: если бы не субсидия, давно бы побираться пошел. Но и ее хотят отменить. Вот, думаю, все это вкупе с ТЦК, авось, поможет нашему молодняку прозреть и понять, что его настоящие враги – на Банковой».