Слуцкий опять за своё: Дело идёт к переговорам с Западом

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о возможном начале новых переговоров между Россией и странами Запада по СВО на Украине

Об этом он заявил на заседании Госдумы РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация начинает оперативно меняться. Это говорит о том, что народы европейского континента начинают прозревать. Вместе с тем, конечно, это процесс долгий.

Мы вернулись с Толстым и Даванковым с ПА ОБСЕ. Там прозрением и не пахнет, там, безусловно, высокая антироссийская риторика. Я попросил не допускать совершенно непозволительных выпадов в адрес президента России и призвал обращаться конкретно ко мне, который присутствует в зале и готов ответить.

Сейчас надо сказать, что начинается и на парламентском уровне движение в сторону каких-то переговоров. Но мы не видим такой устойчивой тенденции. Вместе с тем, на уровне общественных организаций, фондов, университетов, обычных граждан, – движение к здравому смыслу набирает обороты.

С ОБСЕ сложно, это панатлантическая организация, там находятся и США, и вашингтонский обком наблюдает и даёт инструкции столице для того, чтобы не допускать какого-то крена в сторону более конструктивных отношений с Россией. Все эти негативные тенденции будут преодолены», – сказал Слуцкий.