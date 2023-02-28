Слуцкий опять за своё: Дело идёт к переговорам с Западом

Владимир Гладков.  
28.02.2023 15:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о возможном начале новых переговоров между Россией и странами Запада по СВО на Украине

Об этом он заявил на заседании Госдумы РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о возможном начале новых переговоров между Россией и странами...

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«Ситуация начинает оперативно меняться. Это говорит о том, что народы европейского континента начинают прозревать. Вместе с тем, конечно, это процесс долгий.

Мы вернулись с Толстым и Даванковым с ПА ОБСЕ. Там прозрением и не пахнет, там, безусловно, высокая антироссийская риторика. Я попросил не допускать совершенно непозволительных выпадов в адрес президента России и призвал обращаться конкретно ко мне, который присутствует в зале и готов ответить.

Сейчас надо сказать, что начинается и на парламентском уровне движение в сторону каких-то переговоров. Но мы не видим такой устойчивой тенденции. Вместе с тем, на уровне общественных организаций, фондов, университетов, обычных граждан, – движение к здравому смыслу набирает обороты.

С ОБСЕ сложно, это панатлантическая организация, там находятся и США, и вашингтонский обком наблюдает и даёт инструкции столице для того, чтобы не допускать какого-то крена в сторону более конструктивных отношений с Россией. Все эти негативные тенденции будут преодолены», – сказал Слуцкий.

Напомним, что результатом участия Слуцкого в переговорах с представителями верхушки Украины весной 2022 года стало отступление российских войск из-под Киева, что было воспринято бандеровским режимом как первая победа и повод начать массовые репрессии местного населения, помогавшего русским военным, а также организовать инсценировку «резни в Буче».

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