Российская делегация съездила в ОБСЕ за порцией оскорблений – и получила нездоровое удовольствие

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Латышский депутат Рихардс Колс позволил себе выругаться матом в адрес российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене.

Инцидент произошел на заседании ПА ОБСЕ сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колс произносил свою речь на английском, но потом вдруг перешел на русский и выкрикнул известный украинский лозунг про «русский корабль». Позади латышского депутат был растянут украинский флаг.

После этого многие депутаты стали покидать зал заседаний. В это время вице-спикер Госдумы Петр Толстой давал отповедь Колсу.

«Россия здесь находится по праву и не является слоном. Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента. И никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле в этой ассамблее. Поэтому все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами», – сказал Толстой.

Кстати литовская делегация вообще не прибыла на сегодняшнюю сессию в знак протеста против участия в ней России.

Другой инцидент произошел во время выступления представителя Белоруссии Андрея Савиных. Пока он говорил, два депутата зашли к нему за спину и растянули украинский флаг.

«Тряпку убрали!», – закричали члены российской и белорусской делегации.

«Прологом к СВО, которые сегодня проходят на Украине, стало расширение НАТО на Восток, которое сопровождалось размещением наступательных вооружений. Сегодня более 30 тысяч солдат НАТО вооруженных наступательным оружием сконцентрировано вблизи границ Беларуси. В Беларуси хорошо помнят массированные бомбардировки авиацией НАТО мирных сербских городов. Как еще можно охарактеризовать память, которая работает по принципу «здесь помню, а здесь не помню»?» – сказал Савиных.

Ранее членов российской делегации не допустили к возложению цветов 23 февраля к памятнику советским воинам-освободителям в Вене, объяснив это визовыми ограничениями.

Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк торжествует в связи с оскорблениями русских и белорусов в ПА ОБСЕ.

«Снова на х… Традиционной дипломатии не место там, где процедуры подменяют здравый смысл. На сессию допустили военных преступников. Поэтому Украина бойкотировала собрание. Но у нас много друзей. Мой латвийский коллега очень доходчиво рассказал, куда должны пойти россияне, причем, на понятном им языке. Я всегда говорю, что нет маленьких и больших стран. Каждый голос важен. Особенно от настоящих друзей – Латвии. Без двойных стандартов! Всегда!», – написала Кондратюк в своей соцсети.

В России многие на поняли зачем российская делегация поехала на ПА ОБСЕ, заведомо зная, что большинство делегатов настроены против нее.

«Зачем мы туда поехали??????», – недоумевает телеведущий Владимир Соловьев в своем ТГ-канале.

Ему ответил военкор Герман Куликовский.

«Володь, я вот тоже смотрю и недоумеваю. Вообще, есть, конечно, такие сексуальные девиации, когда человек возбуждается от того, что его оскорбляют. Но я думал, что дипломатическая работа подразумевает собой нечто иное. Приехать туда, где ты точно знаешь – тебя обольют говном, а смысла от поездки не будет от слова совсем, это надо ещё додуматься. Вообще, на оскорбления подобное этому, есть абсолютно адекватный ответ. Надо было просто подойти и дать зарвавшемуся хаму в еб…к, благо спортивных парней среди работников дипломатического ведомства имеется в достатке», – написал Кликовский.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев полагает, что все дело в привычке российских депутатов ездить в Европу.

«Когда такое видишь, возникает вопрос, что там за границей – мёдом намазано? Может хватит туда ездить, самим позориться и страну позорить? Нас исключают, нас оскорбляют, но наши представители хоть тушкой, хоть чучелом в Европу», – написал он.

Петр Толстой объясняет свою поездку в Вену тем, что «ОБСЕ – одна из последних площадок, где мы можем донести правду до обезумевших европейцев».

«Несколько лет назад, когда Гончаренко (украинский депутат – ред.) устраивал клоунаду в ПАСЕ, мы даже подумать не могли, что это расстройство психики настолько заразно, и эта болезнь распространится на большинство европейских парламентариев. Меры профилактики тогда не помогли, теперь с этой заразой справятся только ракеты и наша армия», – оправдывается в ТГ вице-спикер.

Другой член делегации, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что Россия одержала в Вене победу.

«Прибалты, шведы, поляки и примкнувшие к ним русофобы всех мастей хотели устроить показательный антироссийский перформанс с украинскими флагами. Но попытки адептов реставрации нацизма не прошли и не пройдут. Мы не дадим поставить с ног на голову ситуацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Россия к диалогу готова! Иначе наша делегация не находилась бы в зале совместного заседания Общих комитетов ПА ОБСЕ», – написал он.