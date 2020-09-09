«Слуга народа» грязными словами охарактеризовала детей Донбасса

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат «Слуги народа» Галина Янченко объявила детей Донбасса «немытыми и нечёсанными».

Об этом она сказала в эфире телеканала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот год трагически уникальный. В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-2014 году. На Донбассе – это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечёсаные на линии соприкосновения», – заявила Янченко.

Однако после она извинилась и сказала, что лишь руководствовалась материнскими чувствами.

Инцидент прокомментировал депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Слуга народа» Янченко назвала детей Донбасса «грязными и нечесаными», а саму войну, которую обещал окончить Зеленский, «войнушкой»… А ещё раньше Порошенко, криво улыбаясь, говорил о том, что дети Донбасса не должны ходить в школу, а должны «сидеть в подвалах», – напомнил Кузьмин в своём Telegram-канале.

«И никто из представителей власти, ни прежней, ни нынешней, ни разу не вспомнил «аллею ангелов» в Донецке, мемориал, воздвигнутый в память об убитых на войне детях Донбасса. Убитых военнослужащими украинской армии и украинских добровольческих батальонов. Более 200 убитых детей. Их, младенцев, малолетних и несовершеннолетних убили взрослые, вооружённые взрослые. На войне, которую развязали государственные преступники, захватившие власть в Киеве в 2014 году, и которую «слуги народа» презрительно называют «войнушкой», – возмутился депутат.

По его словам, представители прежней и нынешней власти не просто вступили в сговор, а фактически являются одной командой.

«Вы ещё верите, что они хотят мира? Вы ещё верите в то, что страной управляют адекватные люди? Вы ещё раз проголосуете за них?» – подытожил Кузьмин.

В свою очередь украинский политолог Юрий Романенко вступился за «слугу».

«Я смотрю, что поднимается хайп вокруг слов Галины Янченко вокруг «немытых и нечесаных детей» на Донбассе, которая она сказала в эфире NewsOne. Медведчуковская свора сразу начала вопить, что это страшные слова…

Медведчуковским журналистам и экспертам меньше прыгать с одного медведчуковского канала на другой (это конечно упущение майдановцев, что таких каналов становится больше, а не меньше), а лучше посмотреть на реальную жизнь, а не медведчуковские темники. Потому что таких немытых и нечесаных детей вы легко можете найти не только в серой зоне Донбасса, но и в Киеве.

Для этого нужно просто хоть иногда спускаться в подземные переходы или побродить по вокзалу. Я даже не говорю о том, что горячая вода в Киеве на полгода уже несколько десятилетий неразрешимая задача для городской власти», – написал эксперт.

«Я это пишу не потому, что знаю Галю лично. Она не раз глупости несла в эфирах, и я это в глаза ей говорил, но потому что у нас телеканалы превратились в генераторы бреда, который отбивает мозги народу. И потом, когда журналисты удивляются, что о них нелицеприятно отзываются, то вы ж сами этому потворствуете генерацией бреда и бредовыми акцентами», – добавил Романенко.

При этом, по его мнению, Янченко совершенно зря извинялась – «надо было их давить их же туповатой желчью».

Касаясь тематики школьников, стоит отметить, что Украина начала учебный год без русских школ, тогда как первоклассники в ЛНР и ДНР имеют возможность учиться на родном языке.