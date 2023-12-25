«Слуга народа» и тягнибоковец сошлись во мнении: Мобилизация не спасёт Украину

Затронутая на итоговой пресс-конференции президента Владимира Зеленского тема мобилизации полумиллиона украинцев – это вопрос не столько «перемоги» над Россией, сколько просто выживания Украины.

Об этом говорили участники эфира на «Украинской правде», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно для себя осознать, что Украина не может выиграть эту войну за счёт человеческого ресурса. Если мы просто посчитаем количество мобилизации у русских и у нас, преимущество будет не в нашу пользу. В этом случае, если мы имеем меньший ресурс, мы должны быть более креативными и находить иной ресурс, нежели мобилизация. Это нужно признавать. И то, что мы видели на предыдущей пресс-конференции в Москве, там это чувствуют, и будут и дальше давить на Украину. Мобилизация человеческого ресурса не является решением нашей задачи, нужно искать что-то иное», – заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

С ним согласился экс-депутат Рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», ныне офицер одноимённого нацистского батальона Андрей Ильенко. Однако, добавил он, это не значит, что мобилизация не нужна.

«Мобилизация – это необходимость. Да, безусловно, только мобилизацией мы не победим. Нам надо понимать, что у врага всё равно больший мобилизационный ресурс. Однако, кроме того, что нам надо быть креативными, кроме того, что надо быть максимально эффективными, иметь много разного оружия, нам нужно и иметь много людей. Без мобилизации мы не обойдёмся – это реальность, в которой мы находимся, если мы хотим выжить как народ, как государство», – предупредил Ильенко.