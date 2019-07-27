«Слуга народа» создаст в Раде комитет и два подкомитета по территориям, «которые мы потеряли»

27.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президентская партия планирует создать в Верховной Раде комитет по вопросам Донбасса и Крыма, которые команда Владимира Зеленского продолжает называть «оккупированными».

Об этом в эфире YouTube-канала «Слуга народа» заявил член одноименной партии и советник президента по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наших планах есть создание комитета по оккупированным территориям с двумя подкомитетами: один по вопросам отдельных районов Донецкой и Луганской областей, один – по вопросам Крыма.

Мы считаем все эти территории оккупированными, мы не будем это разделять, это территории, которые мы потеряли в результате вторжения и оккупации, но, конечно, там разные ситуации, должны быть разные подходы и решения, поэтому один комитет по оккупированным территориям и два подкомитета», – пояснил он.

Напомним, ранее политический обозреватель Сергей Строкань заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», победившая на парламентских выборах, не смогут отказаться от украинского национализма.