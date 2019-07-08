«Слуги народа» больше нет: Зеленский превратился в раба «Партии войны»

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Срыв российско-украинского телемоста, который хотели провести телеканалы Newsone и «Россия-24» стал возможен потому, что президент Украины Владимир Зеленский поддался давлению со стороны «Партии войны» в парламенте.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«В истории с телемостом нет ничего удивительного. «Партия войны», которая голосовала за «армию-мову-виру» просто в панике, она до сих пор не пришла в себя. Они воспринимают такой телемост как если не разворот руля, то, по крайней мере, приостановку движения «прочь от Москвы». Поэтому они и реагируют так.

То, что произошло – очень полезный «эксперимент», который показал, что они почувствовали слабость президента, и пока президент демонстрирует такую слабость, они будут действовать так и дальше. Они не допустят никаких переговоров, никакого Минского формата, ничего. Фактически это – первый шаг к окончательному отрыву Донбасса от Украины», – заключил политолог.