08.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Слуги народа» больше нет: Зеленский превратился в раба «Партии войны»

Срыв российско-украинского телемоста, который хотели провести телеканалы Newsone и «Россия-24» стал возможен потому, что президент Украины Владимир Зеленский поддался давлению со стороны «Партии войны» в парламенте.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В истории с телемостом нет ничего удивительного. «Партия войны», которая голосовала за «армию-мову-виру» просто в панике, она до сих пор не пришла в себя. Они воспринимают такой телемост как если не разворот руля, то, по крайней мере, приостановку движения «прочь от Москвы». Поэтому они и реагируют так.

То, что произошло – очень полезный «эксперимент», который показал, что они почувствовали слабость президента, и пока президент демонстрирует такую слабость, они будут действовать так и дальше. Они не допустят никаких переговоров, никакого Минского формата, ничего. Фактически это – первый шаг к окончательному отрыву Донбасса от Украины», – заключил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть