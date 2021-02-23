«Слуги народа» поддержали тотальную «супрурнизацию» правительства

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада во втором чтении и в целом приняла закон о возобновлении проведения конкурсов при приёме на работу в госорганы.

Законо был принят подавляющим большинством голосов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фактически инициатива предусматривает изъятие из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. Продвигая данную инициативу, Зеленский руководствовался тем, что депутаты долго не назначают министров, что может парализовать Кабмин.

«Это отстранение парламента от влияния на министров путем, создания вечных ИО, которые будут выполнять свои обязательства, по сути, на постоянной основе! Такая себе «супрунизация» Кабинета министров Украины. Все будут Супрун, все будут исполняющими обязательства», – возмутился депутат «Батькивщины» Сергей Власенко.

Он добавил, что данная инициатива Зеленского имеет конкретное имя и фамилию.

«Это фамилия Юрий Витренко именно для него пропихивается этот закон. Так же как и предыдущий президент пропихивал закон ради конкретного генерального прокурора без юридического образования (Юрий Луценко – ред.), так сейчас проталкивается закон об отстранении парламента от влияния на Кабинет министров!» – добавил тимошенковец.

В ответ первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук попытался успокоить депутатов, что правительство не имеет в виду ничего подобного.

«Вето прописано в соответствии с юридическими нормами, и оно не имеет никаких вопросов или отсылок к каким-нибудь фамилиям. Кроме этого, я хочу предупредить и обратить ваше внимание, что как раз президент Украины является противником формирования государственной политики, исходя из фамилий и подхода. Его интересует баланс работы институций и именно на это направленно вето», – говорил Стефанчук.

Также в защиту изменений в закон выступил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Мы с вами должны ответственно отнестись к разработке системного решения, когда по каким-либо причинам министр в отставке или не назначен, а Верховная рада не может назначить другого министра», – пояснил Корниенко.

«Нужно понимать, что механизмы решения могут быть разные, может быть разнесение полномочий, когда полномочия министра частично выполняются Кабмином, частично выполняются, например, премьер-министром. Основой смысл закона – восстановление конкурса на государственную службу, и в этой части президент полностью согласился с редакцией, за которую мы с вами проголосовали – и касательно сроков проведения конкурсов, и тех некоторых нюансов, и что касается исключения статьи о политическом увольнении, так называемом, которая уже действительно набила оскомину», – добавил «слуга народа».

Однако данные доводы мало подействовали, и «Батькивщина» бросилась в новую атаку.

«Юрий Витренко – коррупционер наивысшего уровня, – заявила лидер партии Юлия Тимошенко. – Верховная рада дважды его не поддержала, дважды президент настаивал, и сунул его на эту должность. Когда этого не произошло и, безусловно, в этом зале не произойдёт проведение Витренко на пост второго премьер-министра страны – это первого вице-премьер-министра, тогда президент решил внести законопроект, который мы держим в руках».

«Он предусматривает, что уже не нужно выполнять Конституцию Украины, а нужно просто в наглую назначить исполняющего обязанности пожизненно с полным спектром обязанностей, не проходя парламент», – возмущалась Тимошенко.

Также против выступила одиозная соратница лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко Ирина Геращенко.

«На этой неделе Зеленский заявил об амбициозной цели, до конца десятилетия стать членом ЕС, но на самом деле, всё это делается, чтобы нас отдалить от ЕС! Потому что государственная служба – одна из основных задач приближение к ЕС. И под это ЕС дал 2 миллиона технической помощи», – заявила Геращенко.

«Собственно, вы ликвидировали государственные институции для того, чтобы исключить парламент из принятия решений и добровольно стать филиалом Банковой, которая вместе с олигархатом решает, кто будут украинскими министрами. Это позор, что которое уже правительство Зеленского Верховная рада не назначает, а только «тыкает кнопочки» за кандидатуры, которые спускают олигархи в согласии с Банковой. Собственно, это происходит и сейчас», – сказала Геращенко.

Однако эмоции не помогли, «Слуги народа» практически полным составом, а также «За майбутне» и «Довира», проголосовали «за», набрав необходимые 267 голосов. 19 парламентариев воздержались, 38 проголосовали против. Не участвовало в принятии решения 26 депутатов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее эксперты в Киеве сошлись во мнении, что принимая данный законопроект, «Слуги народа» пытаются сбросить с себя ответственность за токсичных министров, из-за которых падают рейтинги.