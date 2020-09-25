25.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
нацизм, Политика, Украина
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«Слуги народа» празднуют юбилей видного эсэсовца


На Украине не только решением суда легализовали символику гитлеровских коллаборационистов, служивших в рядах СС, но и на официальном уровне празднуют юбилеи создателей данных дивизий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу решения суда по символике СС «Галичина», неудобная тема для украинских экспертов, мы видим, по сути дела, узаконивается символика дивизии Ваффен СС. А если вы посмотрите фотографии их формы, то это дивизия СС. То есть вопреки даже закону, на который они периодически ссылались – запретили и коммунистическую символику, и нацистскую. А теперь – можно, это ж дивизия СС «Галичина», украинские борцы за «незалежность», – сказал Корнилов.

«Мало кто в курсе, но вчера на Украине официально решением Верховной рады (за что голосовала практически вся «Слуга народа»), праздновали 120-летие основателя дивизии СС «Галичина» Кубийовича. Причём, смотрю, некоторые украинские сайты пишут «украинский географ». Опуская тот факт, что он ходил в нацистской форме, зиговал, куча фотографий, собственно, призывал к победе над коммунистической Россией вместе с нашими союзниками нацистской Германией, фюрером и так далее, присягал на верность фюреру. И юбилей этого человека вчера отмечали на Украине», – рассказал эксперт.

«И Зеленский в ООН рассказывает о победе и о том, что Украина основатель ООН. Спрашивается, благодаря кому?» – добавил Корнилов.


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