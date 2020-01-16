«Слуги народа» признались в некомпетентности ради разграбления страны

16.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Команда Владимира Зеленского, признавшись в некомпетентности, пытается обмануть своего президента ради того, чтобы донести до него экономические проблемы в выгодном для себя свете и продолжить грабить украинский народ.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На Украине снова скандал и снова связанный с некомпетентностью и жадностью украинских политиков. На этот раз на YouTube были опубликованы записи, на которых, в частности, премьер Алексей Гончарук, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова обсуждают не очень радужное состояние экономики страны и курс гривны. При этом все участники говорят не на «державной мове», а на чистом на русском языке.

Как выяснилось из опубликованной записи, премьер-министра более всего интересовал вопрос, как убедить президента Украины, что рост курса национальной валюты является благом, а не проблемой», – отметил общественник.

По его мнению, таки образом украинский истеблишмент не только признался в своей некомпетентности, но и продемонстрировал попытки «развести» Владимира Зеленского ради того, чтобы продолжить разграблять страну.

«Слуги народа» нагло и цинично обводят Зеленского вокруг пальца. После этой публикации стало очевидно достаточно пренебрежительное, неуважительное отношение Гончарука к президенту, представления которого об экономике он называет «примитивными». Да и само обсуждение выглядит не как стремление представить Зеленскому реальную картину, а попытка создать удобную версию об экономическом положении, в которую президент может поверить.

Самый неприятный для украинцев факт – премьер-министр Украины открыто признает и себя «полным профаном в экономике», для которого главное не рост благосостояния государства, а умение создавать видимость этой красивой картинки. Гончарук, по сути, не может сам убедительно объяснить Зеленскому, в каком положении на данный момент находятся украинская экономика и финансы, и вынужден привлекать для этого своих подчиненных.

Вопреки многочисленным заявлениям парламента и правительства о том, что у Украины, якобы, есть какой-то экономический рост, все понимают, что украинская экономика поступательно и неуклонно движется в пропасть.

В окружении Зеленского не наблюдается высокопрофессиональных экономистов, честных и ответственных специалистов, имеющих за плечами опыт эффективного управления какими-либо серьезными предприятиями реального сектора экономики.

К власти пришли абсолютные непрофессиональные авантюристы, которые грабили и продолжают грабить украинский народ со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущего страны», – резюмировал Муратов.