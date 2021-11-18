«Слуги» стремительно теряют первенство в электоральном рейтинге

Новости Украины

Рейтинг украинской президентской партии «Слуга народа» продолжает падать и вскоре сравняется с конкурентами из оппозиции.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, имеют намерение проголосовать: за партию «Слуга народа» – 19,4%, за «ОПЗЖ» – 16,8%, за «Европейскую солидарность» – 15,9%, за «Батькивщину – 11,3%, за «Сила и честь» – 6,2%, за партию Дмитрия Разумкова 5,6%. Остальные партии имеют менее пяти процентов сторонников», – сказал он.

При этом Александр Левцун подчеркнул, что такими темпами в ближайшем будущем партия «Слуга народа» потеряет первенство.

«Как мы видим, уровень поддержки «Слуги народа» постепенно сокращается, и сокращается расстояние, отделяющее их от оппозиционных партий. Уже довольно скоро, думаю, будет сложно определить определённого лидера среди партий. Мы приближаемся к такой ситуации, когда «Слуга народа» утратит первенство в электоральном рейтинге», – добавил социолог.

При этом он подчеркнул, что президента Владимира Зеленского всё ещё поддерживают 23,4%. Следующий в рейтинге после него – Юрий Бойко, который имеет 15,8%, затем Пётр Порошенко – 14,6% и Юлия Тимошенко – 11,4%.

Напомним, ранее данные другого исследования показали, что рейтинги «Слуги народа» уже фактически сравнялись с главными оппонентами.