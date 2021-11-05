Рейтинг «Слуг народа» обрушился и сравнялся с главными оппонентами

05.11.2021 19:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На ноябрь 2021 года пропрезидентская партия «Слуга народа», позиционирующая себя как якобы представляющая интересы русскоязычного населения Украины, фактически сравнялась в рейтингах с «ОПЗЖ» и националистами экс-президента Петра Порошенко из «Европейской солидарности».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор «Социологического центра демократических преобразований» Ирина Кроличенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сообщила, что соцопрос был проведён по заказу американской компании Trade Union LLC., штат Калифорния, в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года, и озвучила результаты исследования.

«Вопрос: «Если бы в ближайшее воскресение проходили выборы в Верховную раду Украины, за какую партию вы бы проголосовали, среди тех, кто будет голосовать, и уже определился с выбором?»

«Слуга народа» – 18,7%; «ОПЗЖ» – 17,8%; «ЕС» – 17,1%; «Батькивщина» – 11,%; «Сила и честь» – 5,5%», – рассказала социолог.

Стоит отметить, что пункт «испортили бюллетень или зачеркнули всех кандидатов» выбрали 9,3% украинцев.

При этом, согласно исследованию, наибольший репутационный удар по рейтингу «Слуг народа» и президента Украины Владимира Зеленского нанёс оффшорный скандал.

«Вопрос: «По вашему мнению, какой из недавних резонансных скандалов с участием высшего руководства страны приведёт к наибольшему падению рейтинга украинской власти и сильнее всего отразится на её репутации в мире?»

Документы Pandora Papers, причастность Владимира Зеленского и его окружения к оффшорам – 52,5%;

Обстоятельства снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной рады Украины – 15,4%;

Силовое нападение на журналиста, инициированное главой «Укрэксимбанка» Георгием Мецгером – 10,1%;

Высказывание депутата Галины Третьяковой в адрес погибшего нардепа Антона Полякова – 8,8%;

Ошибочное внесение 108 членов в санкционный список СНБО и серия, связанных с этим увольнений – 7,4%», – перечислила Кроличенко.