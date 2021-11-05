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05.11.2021 19:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина
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Рейтинг «Слуг народа» обрушился и сравнялся с главными оппонентами

Новости УкраиныНа ноябрь 2021 года пропрезидентская партия «Слуга народа», позиционирующая себя как якобы представляющая интересы...

На ноябрь 2021 года пропрезидентская партия «Слуга народа», позиционирующая себя как якобы представляющая интересы русскоязычного населения Украины, фактически сравнялась в рейтингах с «ОПЗЖ» и националистами экс-президента Петра Порошенко из «Европейской солидарности».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор «Социологического центра демократических преобразований» Ирина Кроличенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сообщила, что соцопрос был проведён по заказу американской компании Trade Union LLC., штат Калифорния, в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года, и озвучила результаты исследования.

«Вопрос: «Если бы в ближайшее воскресение проходили выборы в Верховную раду Украины, за какую партию вы бы проголосовали, среди тех, кто будет голосовать, и уже определился с выбором?»

«Слуга народа» – 18,7%; «ОПЗЖ» – 17,8%; «ЕС» – 17,1%; «Батькивщина» – 11,%; «Сила и честь» – 5,5%», – рассказала социолог.

Стоит отметить, что пункт «испортили бюллетень или зачеркнули всех кандидатов» выбрали 9,3% украинцев.

При этом, согласно исследованию, наибольший репутационный удар по рейтингу «Слуг народа» и президента Украины Владимира Зеленского нанёс оффшорный скандал.

«Вопрос: «По вашему мнению, какой из недавних резонансных скандалов с участием высшего руководства страны приведёт  к наибольшему падению рейтинга украинской власти и сильнее всего отразится на её репутации в мире?»

Документы Pandora Papers, причастность Владимира Зеленского и его окружения к оффшорам – 52,5%;

Обстоятельства снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной рады Украины – 15,4%;

Силовое нападение на журналиста, инициированное главой «Укрэксимбанка» Георгием Мецгером – 10,1%;

Высказывание депутата Галины Третьяковой в адрес погибшего нардепа Антона Полякова – 8,8%;

Ошибочное внесение 108 членов в санкционный список СНБО и серия, связанных с этим увольнений – 7,4%», – перечислила Кроличенко.

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