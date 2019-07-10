«Слушай сюда, чувак в мятой рубашке» – боевики наехали на Зеленского

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Националисты обиделись на президента Украины Владимира Зеленского, отменившего военный парад на День независимости и решили провести свое шествие. В соцсетях объединяются так называемые «ветераны АТО», участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, которые предлагают провести «Марш Воли» 24 августа в центре Киева.

Примечательно, что на аватарках большинства из них содержится логотип партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-гарант также поддержал мероприятие.

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«Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом об изменениях, которые произошли за год. Это и событие, когда народ имеет возможность отдать честь и уважение своей армии. Лишать этого людей было бы недальновидно», – написал Порошенко в своем блоге.

«Еще неделю назад я услышал, что зезедент не хочет проводить парад на День Независимости. И тогда я кому-то написал, что парад будет, если я даже сам надену форму, возьму семью и мы пройдемся по Крещатику. А вчера, когда посмотрел видео, прости, господи, Верховного, то понял, что так и сделаю. А за несколько часов до события присоединились тысячи людей и я вижу, что надо будет поработать.

Я не хочу, чтобы это все воспринималось как чья-то предвыборная агитация (это оттолкнет сторонников различных партий и кандидатов), поэтому все основные (!) движения по подготовке будут после выборов и без политических лозунгов. Время есть. Успеем. Многие уже предлагают помощь в организации. И мне она нужна будет», – написал инициатор проведения альтернативного парада, боевик 25 отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» Павел Билоус.

Присоединившиеся к нему боевики поддержали акцию, обратившись к Зеленскому, который является Верховным Главнокомандующим украинской армии.

«Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать… Скажи нам всем, (тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов). Чем армия заслужила такого твоего унизительного отношения к себе? Знаешь Володя… Ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал, в перерывах между боями на полях богемной жизни.

Ну, а если по простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов, в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и кинишку снимали для россиян.

И теперь ты решил отменить ежегодный парад кинув взамен каждому из нас кость? Ты Володенька действительно считаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько – тысячу гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает вполне резонный вопрос… Сколько стоишь ты? Парад мы проведём и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать», – написал Алексей Петров.

«Вовке младшему не хочется лишний раз чувствовать свою ущербность. Потому то он парад и отменил. Ибо ни к армии, ни к достижениям армии он ни малейшего отношения не имеет. Карлик номер два и независимость бы то же отменил, да пока не решается.Но дойдёт и до этого. Вовка младший не уступает Вовке старшему в искусстве лицемерия. Постоянно заявляя о том, что всё что они делают, это якобы во благо и во имя народа, они лгут. Они оба бояться. Они трусы.

Младший боится армии, ибо он для неё элемент чуждый. И эти «премии» вместо парада должны не обрадовать а насторожить военных. Ибо завтра он и армию отменит. А зачем она ему будет нужна? Вовка с Вовкой подружатся, и военным придётся искать новую работу. Только никто им её не даст…В фаворе будут такие же трусы как Вовка младший, откосившие от армии и от войны», – написал бывший военный, волонтер Апач Ржевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский решил не проводить парад на День независимости, выделив сэкономленные деньги военнослужащим в качестве премий.