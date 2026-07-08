Слушания в британском парламенте: К войне с Россией новый флот построить не успеем, делаем ставку на беспилотники

Анатолий Лапин.  
08.07.2026 09:47
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия


На создание боевого корабля, ориентированного на войну нового поколения, Британии понадобится не менее девяти лет. Однако этого запаса времени нет – Лондон должен быть готов к конфликту с Россией к 2030-му.

Об этом в рамках обсуждения плана по обороне в британском парламенте заявил бывший командующий Объединённого командования вооружённых сил Ричард Барронс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На создание боевого корабля, ориентированного на войну нового поколения, Британии понадобится не менее девяти...

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Барронс отметил, что новые эсминцы класса «Type-45», построенные еще до конфликта на Украине, уже устарели.

«Корабль стоит миллиард фунтов с небольшим, на нём установлен очень мощный радар. И есть отсек, в котором помещается около 40 ракет.

Он был создан до того, как мы оказались в мире, где есть как пилотируемые, так и автономные корабли. И, учитывая скорость, с которой меняются технологии, в частности, в сфере боеприпасов, ВМФ выступает за замену… В основном они будут делать ставку на беспилотные и всё более автономные платформы, оснащённые радарами», – сказал выступающий.

Он пояснил, что роботизированные системы должны иметь управляемое ракетное оружие, однако пока предложенный план переоснащения рассчитан на 9 лет, что «слишком долго».

«Посмотрите, что произошло на Украине. Я думаю, вы уловили, как весь мир переходит от эпизодических 30-летних циклов замены капитальных платформ к миру, в котором Вооружённые силы будут постоянно развиваться со скоростью инноваций, ориентируясь на то, что есть у ваших оппонентов…

Всё слишком неспешно для того мира, в котором мы живём. И нам нужно задать себе важный вопрос: если война может начаться в 2030 году, а вы планируете быть готовыми к 2035 году, то нужно ускориться».

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