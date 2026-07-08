Слушания в британском парламенте: К войне с Россией новый флот построить не успеем, делаем ставку на беспилотники

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На создание боевого корабля, ориентированного на войну нового поколения, Британии понадобится не менее девяти лет. Однако этого запаса времени нет – Лондон должен быть готов к конфликту с Россией к 2030-му.

Об этом в рамках обсуждения плана по обороне в британском парламенте заявил бывший командующий Объединённого командования вооружённых сил Ричард Барронс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Барронс отметил, что новые эсминцы класса «Type-45», построенные еще до конфликта на Украине, уже устарели.

«Корабль стоит миллиард фунтов с небольшим, на нём установлен очень мощный радар. И есть отсек, в котором помещается около 40 ракет. Он был создан до того, как мы оказались в мире, где есть как пилотируемые, так и автономные корабли. И, учитывая скорость, с которой меняются технологии, в частности, в сфере боеприпасов, ВМФ выступает за замену… В основном они будут делать ставку на беспилотные и всё более автономные платформы, оснащённые радарами», – сказал выступающий.

Он пояснил, что роботизированные системы должны иметь управляемое ракетное оружие, однако пока предложенный план переоснащения рассчитан на 9 лет, что «слишком долго».

«Посмотрите, что произошло на Украине. Я думаю, вы уловили, как весь мир переходит от эпизодических 30-летних циклов замены капитальных платформ к миру, в котором Вооружённые силы будут постоянно развиваться со скоростью инноваций, ориентируясь на то, что есть у ваших оппонентов… Всё слишком неспешно для того мира, в котором мы живём. И нам нужно задать себе важный вопрос: если война может начаться в 2030 году, а вы планируете быть готовыми к 2035 году, то нужно ускориться».

Читайте также: «Это катастрофа!» – у британского флота не осталось подлодок-охотников, – экс-командующий Королевским ВМФ