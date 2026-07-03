«Это катастрофа!» – у британского флота не осталось подлодок-охотников, – экс-командующий Королевским ВМФ

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У Великобритании не осталось в строю ни одной подлодки для прикрытия кораблей авианосной группы. Без субмарин любой выход в море становится потенциально опасным.

Об этом в эфире The Sun заявил бывший командующий Королевским военно-морским флотом Том Шарп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это катастрофа. У нас их ноль. И мы даже не можем притвориться, что одна из них готова к выходу в море. Ответ на этот вопрос ноль. И это неприемлемо. Нужно что-то делать и очень быстро, чтобы попытаться исправить ситуацию. Проблема в том, что это настоящий монстр. Вся инфраструктура, вся организация настолько огромны и настолько невосприимчивы к изменениям, что очень сложно понять, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию… Наши авианосцы уязвимы. Безусловно, отсутствие подводных лодок снижает нашу способность использовать авианосцы, потому что вы не можете подвергать авианосец опасности. Все говорят, что они «устарели из-за дронов». Но это же военные корабли. Военные корабли должны подвергаться опасности. Они должны выдерживать определённую степень угрозы. Проблема в том, что, когда угроза становится слишком серьёзной, а в случае с авианосцем, скажем, для хорошо управляемой вражеской подводной лодки – это очень-очень лакомая цель. И угроза со стороны тяжёлой торпеды для авианосца гораздо выше, чем со стороны дронов. Об этом никто не говорит, потому что все одержимы дронами. Но хорошо управляемая подводная лодка, противостоящая авианосцу — это проблема. И лучший способ справиться с ней — иметь собственную подводную лодку. Но мы не можем этого сделать», – заявил Шарп.

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