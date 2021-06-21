Смелая актриса на украинском ТВ: Крым к нам уже не вернется!

Злорадство украинской власти по поводу наводнения в Крыму – это прямое следствие реабилитации фашизма в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Титаренко, недавнее заявление секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова с издевками в адрес крымчан демонстрирует истинное отношение украинской власти к полуострову и его населению.

«Мы же кричим: «Донбасс наш, Крым наш». Крым – ваш, а люди не ваши? Которые там живут. Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут такие злые Даниловы во власти. Как можно Данилову так шутить? Или он необдуманно говорит? Так он очень много говорит необдуманного…

Была война СССР с фашизмом, и много стран в этом погрязло. Даже среди немцев иногда попадались нормальные люди, когда видели маленького ребенка голодного, и то они протягивали руку помощи. Потому что Гитлер – это исчадие ада. И то, что сегодня происходит у нас, с народом Украины – это, по-моему, посеяно оттуда.

Мы забыли. Они бросили семя, и оно проросло. Те потерянные нами поколения опять навязывают нам коричневую чуму. То, что озвучил Данилов – Боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал? Мама, наверное есть», – заявила Титаренко.