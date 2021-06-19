«Получили, что хотели. Месть оккупантам». Зе-режим радуется крымскому наводнению

19.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине злорадствуют по поводу сильнейшего наводнения, которое произошло в Крыму.

Так, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов с ухмылкой заявил, что полуостров получил то, что давно хотел, а именно дефицитную воду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, там случилась такая… Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – заявил Данилов.

Алексей Данилов.

При этом, бывший депутат Верховной рады, боевик АТО Игорь Мосийчук в своем блоге призвал Данилова извиниться перед крымчанами или уйти в отставку.

«Выражаю искренние соболезнования и поддержку в связи с природными катаклизмами жителям нашего украинского Крыма! Все плохое пройдет – и паводок, и оккупация, и Аксенов, и циничные дураки при должностях в киевских кабинетах! Крым – это Украина! И все кто желает бедствия крымчанам враг Украины! Требую публичных извинений перед жителями оккупированного Крыма от секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, а в случае его отказа извиняться – отставки», – сказал Мосийчук.

Высказывания Данилова возмутили председателя Комитета НС ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислава Бердичевского.

«Глупое насекомое т.н. секретерь бандеровского СНБО Данилов прокомментировал массовые ливни и паводки в Крыму… Крыму Господь много чего дал, в отличие от Данилова, которому он дал много хамства, наглости и понтов, но не дал основного – мозгов», – написал Бердичевский в своем блоге.

Известный одесский журналист Юрий Ткачев также раскритиковал заявление секретаря Совбеза Украины и предложил растиражировать его на пропагандистском канале «Дом», который офис президента создал для информационного вещания на неподконтрольные территории.

«Интересно, эту шутку покажут по телеканалу «Дом»? Ну, чтобы крымчане с дончанами знали, как сильно любят в Украине своих бывших граждан?», – задается вопросом Ткачев.

Проживающий в Крыму писатель, экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что заявление Данилова – это яркая демонстрация того, как на Украине относятся к крымчанам.

«Господин Данилов явил миру очередное проявление своей неадекватности. Во-первых, в принципе глупо смеяться над стихийными бедствиями, а иронизировать над страданиями людей – подло. Во-вторых, с политической точки зрения, крымчане снова могли удостовериться – как к ним на самом деле относится майданная Украина. Данилов – лицо официальное, и несколько раз повторил, дескать, речь идёт об «украинских» городах. И наконец, в-третьих, Крым проблемы водоснабжения – несмотря на водную блокаду – проблемы водоснабжения действительно решает, и занимается огромными по объёму созидательными работами. А Украина, под руководством подобных Данилову субъектов, погружается на истинное дно – экономическое, политическое и моральное», – убежден Кеворкян.

Уроженец Керчи, которая также пострадала от наводнения, политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко при этом в свойственной для представителей Киева манере обвинил в произошедшем российскую власть.

«К глубочайшему сожалению, все то, что сегодня происходит в Крыму, является прямым следствием оккупации, которая случилась с Крымом в 2014 году. Именно действия российских оккупантов в конечном итоге привели к столь трагическим последствиям… Природа мстит оккупантам за то, что они так варварски вторглись в ее царство, в то, что они наплевали на законы природы, и никто не несет за это ответственности. Да, возможно, результатом всех этих трагических событий сейчас послужит отставка того же Бородина (мэр Керчи), уберут Павленко (мэр Ялты), могут в конечном итоге убрать Аксенова и его грустное лицо», – заявил Березовец.

Напомним, в результате обильных осадков и вышедших из берегов рек восточные и южные регионы Крыма подверглись сильному наводнению.

За сутки здесь выпало несколько месячных норм осадков, что привело к подтоплению, разрушениям домов и уничтожению автотранспорта.