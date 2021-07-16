Сменивший Авакова министр сразу же начал с угроз Донбассу и Крыму

Сменивший Авакова министр сразу же начал с угроз Донбассу и КрымуНовости Украины
Новым министром внутренних дел Украины назначен глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
За это решение проголосовал 271 депутат парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Выступая с трибуны Верховной рады, Монастырский пообещал развивать патрульную полицию, бороться с наркоманией и ворами в законе. Отдельный акцент он сделал на обещании бороться с Россией за «возвращение» Крыма и Донбасса.
«Я понимаю, что могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает оказывать сопротивление против агрессии Российской Федерации. Потому большую часть своей работы я собираюсь посвятит укреплению внутренней стойкости и обороны нашей Украины в тесном сотрудничестве с министерством обороны, генштабом и украинской разведкой. Заверяю, что буду принимать активное участие в построении действенной системы терробороны и всех мероприятиях, который будут содействовать восстановлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса», – заявил Монастырский.
Дениса Монастырского называют приближенным к ушедшему в отставку главе МВД Арсену Авакову. Он был помощником его заместителя Антона Геращенко, а также работал в «Украинском институте будущего», афиллированном с Аваковым. Во время предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского стал членом его команды, а позже был избран депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа».
Напомним, что ранее Монастырский стал инициатором закона, который позволяет заочное осуждение лиц, находящихся в ЛДНР или РФ.
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