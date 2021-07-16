Сменивший Авакова министр сразу же начал с угроз Донбассу и Крыму

16.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Новым министром внутренних дел Украины назначен глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

За это решение проголосовал 271 депутат парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая с трибуны Верховной рады, Монастырский пообещал развивать патрульную полицию, бороться с наркоманией и ворами в законе. Отдельный акцент он сделал на обещании бороться с Россией за «возвращение» Крыма и Донбасса.

«Я понимаю, что могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает оказывать сопротивление против агрессии Российской Федерации. Потому большую часть своей работы я собираюсь посвятит укреплению внутренней стойкости и обороны нашей Украины в тесном сотрудничестве с министерством обороны, генштабом и украинской разведкой. Заверяю, что буду принимать активное участие в построении действенной системы терробороны и всех мероприятиях, который будут содействовать восстановлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса», – заявил Монастырский.

Дениса Монастырского называют приближенным к ушедшему в отставку главе МВД Арсену Авакову. Он был помощником его заместителя Антона Геращенко, а также работал в «Украинском институте будущего», афиллированном с Аваковым. Во время предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского стал членом его команды, а позже был избран депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа».

Напомним, что ранее Монастырский стал инициатором закона, который позволяет заочное осуждение лиц, находящихся в ЛДНР или РФ.