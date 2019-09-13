Зе-Рада приняла закон, позволяющий заочно осуждать находящихся в ЛДНР и России людей

Зе-Рада приняла закон, позволяющий заочно осуждать находящихся в ЛДНР и России людейНовости Украины
Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, который позволяет заочное осуждение лиц, находящихся в ЛДНР или РФ.
Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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О законопроекте рассказал депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский.
«Отмечается, что специальное досудебное расследование совершается на основании постановления специального следственного судьи в криминальном производстве относительно подозреваемого, который скрывается на временно оккупированной территории; на территории, признанной Верховной радой страной-агрессором; и/или объявлен в международный розыск», – сказал он.
После чего в ходе голосования документ поддержали 258 депутатов из 317 присутствующих.
Напомним, накануне Львовский облсовет принял обращение к Кабмину и СБУ разработать проект закона о лишении украинского гражданства всех, кто получил российский паспорт.
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