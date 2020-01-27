Сменщик Вятровича признал, что Украина идет по пути ИГИЛ

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Декоммунизация, активно проводившаяся на Украине в последние годы под эгидой Института национальной памяти, похожа на методы террористической организации ИГИЛ.

Об этом в интервью изданию «Экспресс» заявил новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, экс-глава института Владимир Вятрович слишком жестко боролся с памятниками Ленину.

«Я критиковал его отдельные методы декоммунизации. Считаю так: если сносят ценную мозаику, потому что где-то сбоку серп и молот – это варварство. Это можно сравнивать с разрушением ИГИЛ Пальмиры. Вятрович мог быть не в курсе этих дел, но весь негатив достался ему. Самая большая [его] заслуга – принятие декоммунизационных актов, настройка работы команды», – заявил Дробович.

При этом, глава учреждения подчеркнул, что вслед за переименованием улиц и населенных пунктов, а также сносом советских монументов, последует борьба с «советским менталитетом» украинского населения.

«Декоммунизация прошла наиболее масштабную стадию с демонтажем штамповок Ленина, переименованием улиц. То есть из общественного пространства ушли элементы тоталитарного коммунистического режима. А еще много работы с менталитетом», – сказал чиновник.

Напомним, ранее теперь уже экс-глава УИНП Владимир Вятрович заявлял, что после того, как украинская власть покончит с декоммунизацией, за этим последует борьба с «имперским» прошлым страны.