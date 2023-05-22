СМЕРШ и удары по центрам принятия решений: Коротченко об ответе на атаку диверсантов

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Бороться с украинскими диверсантами, осуществляющими вылазки на территорию России, можно лишь воссозданием СМЕРШа и уничтожением центров, где планируются такие операции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, независимо от того, была ли реальной вылазка в Белгородскую область, о которой сегодня пишут украинские пропагандисты, или нет, украинские диверсанты – не выдумка и бороться с ними нужно жестко.

«Мы не говорим про данный конкретный случай, мы говорим про тенденцию, а тенденция эта парируется двумя путями – созданием и развертыванием полноценной новой структуры, возрожденного СМЕРШа на базе российской военной контрразведки для борьбы с диверсионно-террористическим подпольем в прифронтовой полосе. А второе – это нанесение ударов, массивных, по центрам принятия решений в Киеве – там, где планируются указанные террористические акты. История не придумала других способов борьбы, кроме как физического уничтожения тех, кто планирует эти операции диверсионные, и тех, кто их проводит. Нет других способов, никакими устными заявлениями с успокоением эта проблема не решается. Без реализации указанных мер мы не сможем существенным образом снизить угрозу для граждан Российской Федерации. Уничтожать тех, кто на Украине планирует теракты, и уничтожать тех, кто здесь их проводит», – заявил Коротченко.