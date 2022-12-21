«Смерть под обстрелом или до 12 лет колонии»: за что агитировал Зеленского Залужный

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Принятый парламентом законопроект об ужесточении наказания для военных за дезертирство и нарушении дисциплины, за скорейшее подписание которого выступил главком ВСУ Залужный, фактически уничтожает судебную систему в отношение военнослужащих, подводя все обстоятельства под одну гребёнку.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что его фракция «Голос» всем составом выступала против законопроекта в том виде, в котором подали документ, однако подчеркнул, что главными его инициаторами были именно военные командиры.

«В Конституции, которая действует даже во время военного положения, есть 61-я статья, где вина любого лица, даже военнослужащего, должна быть рассмотрена индивидуально, и приговор должен быть вынесен с учётом всех обстоятельств. Механизм, который был проголосован, фактически лишает человека индивидуального рассмотрения каждого отдельного дела, убирает смягчающие обстоятельства, фактически загоняет всех в одну систему, не учитывая, что обстоятельства могут быть абсолютно разными. Например, идёт массированный обстрел, подразделения практически уничтожено, военнослужащие отходят для того, чтобы избежать полного окружения, условно говоря, на 100 метров, оборудуют для себя новые позиции и удерживают их на протяжении двух суток. Однако, согласно закону, они самовольно оставили место боя. И для них нет смягчающих обстоятельств, даже то, что они были ранены, то, что часть из них до этого была удостоена государственных наград. Для них нет условного наказания, для них сразу наказание как минимум 5 лет лишения свободы в исправительной колонии», – рассказал Рахманин.

Он подчеркнул, что в том виде, в каком приняла Рада данный законопроект, – это «жестокая неизбирательная вещь, как когда пытаясь поправить причёску, можно отрезать голову».

Тем не менее, политик привёл и противоположный пример.

«Те же самые военные командиры жаловались, что есть случаи, когда целые подразделения отходят с поля боя, когда военнослужащие не выполняют приказы командира, и когда, в соответствии с действующим законодательством их пытаются привлечь к ответственности, то судьи, прокуроры и суды в целом не выполняют своих обязанностей. Они уступают под давлением адвокатов, которые есть у военнослужащих, пытающихся себя защитить, и фактов справедливого наказания за нарушение законодательства (которое было и до этого, его просто сделали более жёстким), суды этого не доказывают. Но это не значит, что с помощью такого закона, который больше напоминает кувалду, мы возобновим полную дисциплину в ВС», – отметил депутат.

«Верховная рада с помощью таких законов не должна подменять собой суды, правоохранителей, прокуратуру, которые должны делать свою работу. И если правоохранительная и судебная система не находит в себе сил наказывать действительно виновных, то это не означает, что нужно огульно делать виноватыми всех», – заключил Рахманин.