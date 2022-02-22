«Смерть России!»: львовские наци спели под консульством РФ

22.02.2022  10:21 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Галичина, Дзен, Львов, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Несколько десятков украинских националистов пришли под консульство России во Львове, чтобы высказать протест в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», пикет продлился чуть более получаса.

Несколько десятков украинских националистов пришли под консульство России во Львове, чтобы высказать протест в...

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Все это время участники пели бандеровские песни, скандировали антироссийские лозунги, требовали «москалей» отправиться «домой», и приклеили плакаты с требованием смерти России и оскорблениями русских на ворота диппредставительства.

За всем этим молча наблюдали представители правоохранительных органов. Завершилось мероприятие коллективным исполнением гимна Украины, который пикетчики пели особенно жалостливо.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в безопасном и далеком от фронта Львове, куда эвакуировались западные посольства, в субботу около тысячи человек прошлись по центральным улицам с флагами и транспарантами в рамках так называемого «марша единства».

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