«Смерть России!»: львовские наци спели под консульством РФ

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Новости Украины

Несколько десятков украинских националистов пришли под консульство России во Львове, чтобы высказать протест в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», пикет продлился чуть более получаса.

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Все это время участники пели бандеровские песни, скандировали антироссийские лозунги, требовали «москалей» отправиться «домой», и приклеили плакаты с требованием смерти России и оскорблениями русских на ворота диппредставительства.

За всем этим молча наблюдали представители правоохранительных органов. Завершилось мероприятие коллективным исполнением гимна Украины, который пикетчики пели особенно жалостливо.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в безопасном и далеком от фронта Львове, куда эвакуировались западные посольства, в субботу около тысячи человек прошлись по центральным улицам с флагами и транспарантами в рамках так называемого «марша единства».