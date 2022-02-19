«Achtung! Russia!» – бандеровцы провели марш во Львове
В безопасном и далеком от фронта Львове, куда эвакуировались западные посольства, в субботу около тысячи человек прошлись по центральным улицам с флагами и транспарантами в рамках так называемого «марша единства».
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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», шествие стартовало от памятника Ивану Франко, продлилось примерно полтора часа и завершилось у мемориала «героев небесной сотни».
Собравшиеся скандировали лозунги украинских националистов, нецензурные кричалки в адрес России и ее президента Владимира Путина.
Интересно, что кроме украинских флагов на шествии были замечены также стяги запрещенного в России меджлиса и бело-красно-белые полотнища белорусских змагаров.
“Настало время выбирать: сдаваться или объединяться”
Группа белорусских националистов
“Украинцы будут оказывать сопротивление”
Спасибо!
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