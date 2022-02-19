«Achtung! Russia!» – бандеровцы провели марш во Львове

19.02.2022  21:44 (Мск), Львов
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Галиция, Д.Б., Львов, Украина
Новости Украины

В безопасном и далеком от фронта Львове, куда эвакуировались западные посольства, в субботу около тысячи человек прошлись по центральным улицам с флагами и транспарантами в рамках так называемого «марша единства».

В безопасном и далеком от фронта Львове, куда эвакуировались западные посольства, в субботу около...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», шествие стартовало от памятника Ивану Франко, продлилось примерно полтора часа и завершилось у мемориала «героев небесной сотни».

Собравшиеся скандировали лозунги украинских националистов, нецензурные кричалки в адрес России и ее президента Владимира Путина.

Интересно, что кроме украинских флагов на шествии были замечены также стяги запрещенного в России меджлиса и бело-красно-белые полотнища белорусских змагаров.

“Настало время выбирать: сдаваться или объединяться”

Группа белорусских националистов

“Украинцы будут оказывать сопротивление”

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть