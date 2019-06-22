22.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Скандал, Украина
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Смерть Тымчука рвет шаблоны майданщиков

Версия о самоубийстве депутата ВР и пропагандиста так называемой АТО Дмитрия Тымчука неприятна большинству его окружения.

Об этом в комментарии киевскому информационному агентству «ГолосUA» заявил политолог Кирилл Молчанов.

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«Самоубийство – основная версия, хотя она не приятна большинству из его окружения. В частности его однопартийцам.  Они не хотят признавать, что украинский офицер-патриот мог покончить жизнь самоубийством на фоне депрессивного состояния.  Таким образом, в обществе произойдет разрыв шаблона о том, что улучшается ситуация в ВСУ. В частности улучшается боеспособность и материальное обеспечение.  Для прикрытия будет подаваться версия о том, что смерть произошла из-за неосторожного обращения с оружием.  Версия о самоубийстве будет сильно бить по репутации всех его однопартийцев и комбатов», – убежден политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня Тымчук погиб от выстрела в голову в собственной квартире. По предварительной версии, он якобы чистил свой наградной пистолет «Форт», который в этот момент был заряжен, затем стали говорить, что имел место суицид.

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