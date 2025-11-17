Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны понять, что под предлогом «светлого европейского будущего» их государство фактически обнулили, и либо вернуться к адекватному нейтралитету, либо объединиться с русскими против Запада.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы же могут предать Запад, который денег не выделял, в нормальном количестве вооружения не давал, небо не закрыл, и так далее. И вот мы сейчас в пику Западу, который виновен в том, что война проигрывается, возьмём и с россиянами договоримся. Насколько эта мотивация может быть полезной?», – спросил ведущий.

«То, что Запад сделал с Украиной, можно назвать это предательством. То есть была обещана помощь, но воспользовавшись Украиной для достижения собственных геополитических целей, Запад не дал ей буквально ничего. Наточил собаке зубы, чтобы она больно кусала врага. но при этом не дал нормальную конуру. Оскорбительная аналогия, но очень точная. И когда конфликт будет закончен, интерес к Украине во многом пропадет. Кому охота будет вкладывать деньги в реконструкцию разрушенных территорий, когда мы видим, что эти деньги уйдут очередному Миндичу», – объяснил Наумов.