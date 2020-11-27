«Смешные безделушки» – украинский эксперт о закупке Киевом британских катеров

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Покупка Киевом восьми британских военных катеров, с помощью которых Украина планирует «пугать» Россию, является глупой и бессмысленной тратой денег.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выполнять какие-то дальние стратегические задачи, стоящие перед ВМФ, с помощью этих катеров Украина не сможет.

Украинское руководство давным-давно думает, что Азовское море оккупировано РФ, и что постановка таких катеров, создав им базу в Бердянске, будет, своего рода, отпугивающим знаком для РФ. Вот, для чего это делается», – сказал он.

Также Юрий Дудкин подчеркнул, что, учитывая мощь военного флота РФ, глупо даже обсуждать покупку Киевом восьми британских катеров.

«Перспективка, конечно, мелкая, и даже какая-то мальчуковская. Понятно, что флот РФ давным-давно ушёл за XXI век, потому что у них на вооружении уже существует оружие 5+ поколения. Например, те же гиперзвуковые ракеты Циркон, которые недавно вновь были испытаны, и которыми будут довооружаться российские корабли.

Такое оружие вполне может достать любую украинскую цель не только на море, но и на суше, причем, не выходя из Севастополя. То есть, корабль может находиться на базе и стрелять этим оружием – понимаете, что в России создали?

А мы начинаем эти игрушечки морского боя – в серьёзной публике, в серьёзном сегменте военных экспертов такая покупка даже не обсуждается. Она абсолютно бесполезна, всего лишь демонстрация», – резюмировал эксперт.