27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
Просмотров:

«Смешные безделушки» – украинский эксперт о закупке Киевом британских катеров


Покупка Киевом восьми британских военных катеров, с помощью которых Украина планирует «пугать» Россию, является глупой и бессмысленной тратой денег.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Выполнять какие-то дальние стратегические задачи, стоящие перед ВМФ, с помощью этих катеров Украина не сможет.

Украинское руководство давным-давно думает, что Азовское море оккупировано РФ, и что постановка таких катеров, создав им базу в Бердянске, будет, своего рода, отпугивающим знаком для РФ. Вот, для чего это делается», – сказал он.

Также Юрий Дудкин подчеркнул, что, учитывая мощь военного флота РФ, глупо даже обсуждать покупку Киевом восьми британских катеров.


«Перспективка, конечно, мелкая, и даже какая-то мальчуковская. Понятно, что флот РФ давным-давно ушёл за XXI век, потому что у них на вооружении уже существует оружие 5+ поколения. Например, те же гиперзвуковые ракеты Циркон, которые недавно вновь были испытаны, и которыми будут довооружаться российские корабли.

Такое оружие вполне может достать любую украинскую цель не только на море, но и на суше, причем, не выходя из Севастополя. То есть, корабль может находиться на базе и стрелять этим оружием – понимаете, что в России создали?

А мы начинаем эти игрушечки морского боя – в серьёзной публике, в серьёзном сегменте военных экспертов такая покупка даже не обсуждается. Она абсолютно бесполезна, всего лишь демонстрация», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть