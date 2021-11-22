Экс-сотрудник СБУ: Украина стала песочницей для чужих спецслужб

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Новости Украины

Разведки многих стран мира используют Украину в качестве полигона для тренировки новичков.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать лет назад, когда мы ещё были молодыми контрразведчиками, уже тогда мы получили информацию, что между собой чужие разведки называют нашу страну «песочницей спецслужб». То есть, сюда запускают элементы чужих разведок, и тренируются на нас. «Будем тренироваться на кошках», как говорится. Потому что запустить их в серьёзную страну – Москву или Лондон, – там сразу провал спецоперации. А подготовить классного специалиста – это необходим серьёзный опыт, легенда. Это лет двадцать», – сказал Мулык.

Он подчеркнул, что при этом киевское руководство фактически ликвидирует службу украинской разведки.

«А у нас неделю назад руководство страны – Зеленский, правительство, и другие, – уничтожили Академию службы внешней разведки страны. Она перестала существовать. Вообще. Кто будет существовать наших разведчиков – неизвестно», – добавил бывший СБУшник.

По его словам, такие тенденции начались после госпереворота 2014 года, когда незаконная киевская власть открыто передала Украину под управление западных спецслужб.

«Силовым структурам приходило из администрации Порошенко требование дать информацию о безопасности высших должностных лиц для «RAND Corporation» , потому что они будут писать новую концепцию разведки и защиты президента, министров и Верховной рады. Разве это не госизмена? Нельзя создавать новые институты под эгидой внешнего управления. Потому что «RAND Corporation» – это частное предприятие ЦРУ», – подчеркнул офицер.

«И то, что сегодня рассказывают мои коллеги, что «при нас такого не было, а при Зеленском началась» – друзья, она была. После революции достоинства у нас по всей стране заправляют все, кому не лень. И разведки, и контрразведки, и кто угодно чужой работает в нашей стране», – резюмировал экс-сотрудник СБУ.