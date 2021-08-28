СМИ: «Байден отказал премьеру Израиля. Зеленскому тем более не светит встреча»

28.08.2021 12:43 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Для украинского президента Владимира Зеленского будет лучше перенести запланированную на 31 августа поездку в Вашингтон и встречу с американским лидером Джо Байденом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет перебравшийся на Украину бывший московский либеральный журналист, экс-редактор международного отдела портала «Лента.ру» Иван Яковина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он обращает внимание, что из-за событий в Афганистане Байден перенес встречу с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который уже приехал в Вашингтон. Автор не исключает, что будет перенесена и встреча с Зеленским.

«Я думаю, что Байдену сейчас абсолютно точно не до Украины. У него на руках самый сложный и кровавый кризис за все его президентство, поэтому, конечно, в первую очередь ему нужно разобраться с этим кризисом, а только потом уже со всем остальным. Если он даже с израильтянином не стал знакомиться и проводить встречу, то украинскому президенту тем более ничего не светит, потому что с Израилем у Америки особые отношения, гораздо более близкие, чем с Украиной», – считает журналист.

Впрочем, он тут же находит в этом плюсы для Зеленского и считает, что ему повезло.

«Ведь в конце августа в Вашингтоне нет ни конгрессменов, ни сенаторов, а именно на них Зеленский может делать ставку в отстаивании своей позиции по Северному потоку-2. Поэтому, если визит Зеленского будет перенесен на конец сентября, и он сможет мобилизовать сенаторов и конгрессменов на борьбу против Северного потока-2, то на самом-то деле для Украины и ее президента все будет очень даже хорошо. В каком-то смысле эта ужасная история с Афганистаном может помочь Украине решить ее собственные проблемы с Северным потоком-2», – резюмирует Яковина.

Читайте по теме: Поездка Зеленского в США снова под вопросом – Байдену сейчас не до Украины