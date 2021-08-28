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28.08.2021 12:43 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Афганистан, Дзен, Политика, США, Украина
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СМИ: «Байден отказал премьеру Израиля. Зеленскому тем более не светит встреча»

Новости УкраиныДля украинского президента Владимира Зеленского будет лучше перенести запланированную на 31 августа поездку в...

Для украинского президента Владимира Зеленского будет лучше перенести запланированную на 31 августа поездку в Вашингтон и встречу с американским лидером Джо Байденом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет перебравшийся на Украину бывший московский либеральный журналист, экс-редактор международного отдела портала «Лента.ру» Иван Яковина.

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Он обращает внимание, что из-за событий в Афганистане Байден перенес встречу с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который уже приехал в Вашингтон. Автор не исключает, что будет перенесена и встреча с Зеленским.

«Я думаю, что Байдену сейчас абсолютно точно не до Украины. У него на руках самый сложный и кровавый кризис за все его президентство, поэтому, конечно, в первую очередь ему нужно разобраться с этим кризисом, а только потом уже со всем остальным. Если он даже с израильтянином не стал знакомиться и проводить встречу, то украинскому президенту тем более ничего не светит, потому что с Израилем у Америки особые отношения, гораздо более близкие, чем с Украиной», – считает журналист.

Впрочем, он тут же находит в этом плюсы для Зеленского и считает, что ему повезло.

«Ведь в конце августа в Вашингтоне нет ни конгрессменов, ни сенаторов, а именно на них Зеленский может делать ставку в отстаивании своей позиции по Северному потоку-2. Поэтому, если визит Зеленского будет перенесен на конец сентября, и он сможет мобилизовать сенаторов и конгрессменов на борьбу против Северного потока-2, то на самом-то деле для Украины и ее президента все будет очень даже хорошо. В каком-то смысле эта ужасная история с Афганистаном может помочь Украине решить ее собственные проблемы с Северным потоком-2», – резюмирует Яковина.

Читайте по теме: Поездка Зеленского в США снова под вопросом – Байдену сейчас не до Украины

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