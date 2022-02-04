СМИ: Эрдоган намерен поставить вопрос о принадлежности Крыма Турции

Новости Украины

И президента Украины Владимира Зеленского, и его турецкого коллегу, посетившего вчера Киев, более всего заботит борьба с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Издание обращает внимание, что подписанный в ходе визита договор о свободной торговле – это документ в пользу Анкары, а не Киева, поскольку Украина сейчас мало что производит, а в условиях подорожания сырья и энергии спектр предложений становится все меньше и меньше.

«Однако, следует понимать, что вопросы экономики и развития отношений в ходе переговоров Зеленского и Эрдогана – это тематика даже не второго, а третьего порядка. Борьба с Россией – вот что заботит их сейчас больше всего. Эрдоган явно хотел бы в перспективе поставить вопрос о принадлежности Крыма Турции. А Зеленский… Зеленский готов заложить Эрдогану хоть всю Украину, только бы Турция выступила против России. И как можно жестче», – резюмирует «КП».