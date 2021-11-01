СМИ: «Грузинский народ устраивает сидящий в тюрьме Саакашвили»

01.11.2021 12:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Проигравшая местные выборы грузинская оппозиция, лидером которой считается экс-оказавшийся за решеткой президент Михзаил Саакашвили, может надеяться лишь на госпереворот, вероятность которого, впрочем, маловероятна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Московский комсомолец»

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«Революционная ситуация» сегодня в Грузии отсутствует. У оппозиции есть в запасе только один сценарий: госпереворот. Но нынешние грузинские власти – это не поздний Шеварднадзе, и если сторонники Саакашвили решатся на силовой сценарий, церемониться с ними не будут. Кстати, уже возбуждено уголовное дело о попытке госпереворота с участием Саакашвили, вероятно, после выборов ему будет дан ход», – обращает внимание газета.

Автор материала считает, что Сакашвили «накрутят еще не один новый срок», несмотря на украинское гражданство, не передадут Киеву и не освободят, чтобы не разочаровывать электорат правящей партии.

«Есть пиар, а есть суровая реальность. Саакашвили годами вещал, что у него в Грузии просто офигенная поддержка, что грузины только и мечтают о том, чтобы сбросить ненавистный режим «российского олигарха» Иванишвили и продолжить самые лучшие в мире реформы под его, мишиным, руководством. Результат мы видим: ЕНД потерпело серьезное поражение, Саакашвили в тюрьме, и грузинский народ это, похоже, устраивает», – резюмирует «МК».

Как сообщал «ПолитНавигатор», во втором туре муниципальных выборов в Грузии в 19 из 20 городов победила правящая партия.