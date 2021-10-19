СМИ: К вооруженной провокации на севере Косово причастны британский дипломат и глава миссии ОБСЕ

19.10.2021 17:55 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Посол Великобритании в Косово Николас Эбботт и экс-посол ЕС в Сербии, а ныне глава Миссии ОБСЕ в Косово Майкл Давенпорт были одними из ключевых разработчиков недавней провокации Приштины в анклавах косовских сербов.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает издание, цель провокации, организованной Великобританией, заключалась в том, чтобы дать возможность властям Приштины взять под контроль сербский север Косово под прикрытием борьбы с контрабандой и теневой экономикой. С этой целью британские инструкторы обучали албанских полицейских, а их шпионы проводили разведку местности в сербских муниципалитетах. Британцы также прогнозировали, что успех сепаратистов дестабилизирует ситуацию в самой Сербии. Однако этот план был сорван из-за мужественного сопротивления жителей северных сербских анклавов.

По данным сербских спецслужб, британские шпионы тайно фиксировали на видео сербов, которые оказывали сопротивление в Северной Косовской Митровице и Звечане во время действий «полиции Косово» на прошлой неделе. Было замечено, что эти люди сначала были в штатском, а позже облачились в форму британской армии, входящей в состав оккупационного контингента НАТО KFOR.

Всего за день до насильственной акции, осуществленной «спецназом МВД Сербии ROSU», посол Великобритании в Косово Николас Эбботт встретился с директором «косовской таможни» Агроном Лугалиу, обсудив детали операции. В свою очередь посольство Британии в Косово в своем заявлении поддержало действия боевиков, при том что экс- посла ЕС в Сербии, а ныне главу Миссии ОБСЕ в Косово Майкла Давенпорта называют одной из ключевой фигур в разработке сепаратистского натиска на север.

Агрон Лугалиу и Николас Эбботт.

По данным сербских спецслужб, в ближайшее время рейд боевиков ROSU в сербские анклавы может повториться, на сей раз под предлогом борьбы с контрабандой нефти и нефтепродуктов. Также стало известно, что британский контингент в Косово несколько дней назад был усилен элитным Первым королевским батальоном гурхов – непальских головорезов на службе Ее Величества, которые прибыли в край под видом учений по подавлению беспорядков.

Майкл Девенпорт.