СМИ: «Набирающий силу Разумков затмил Зеленского»

24.08.2021 10:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На форуме «Крымская платформа», организованном киевским режимом, президент Украины Владимир Зеленский не смог чем-либо удивить в отличие от его потенциального «могильщика».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».



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При этом издание обращает внимание «на выступление другого украинского политика, который вполне может запустить обратный отсчет политической карьеры господина Зеленского».

«В целом ничего нового украинский президент не сказал. Он часто и много говорит о прекрасной Украине будущего, но это не помогает его рейтингу начать расти. На фоне президента более выигрышно смотрелся спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Его участие в саммите «Крымской платформы» выглядело первой международной презентацией политика, который в 2019 году был в команде господина Зеленского, а затем все чаще и чаще стал выступать с позицией, отличной от президентской», – отмечается в материале.

Автор публикации указывает, что Разумков говорил ярко и, в отличие от президента, четко.

«Пока Дмитрий Разумков говорил, крепло впечатление, что рядом с Владимиром Зеленским сидит уже не верный соратник, а набирающий силу политический противник. Эта презентация точно удалась», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в своем выступлении на форуме Разумков пообещал поднять украинский флаг над Донецком и Севастополем.