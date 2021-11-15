СМИ о лагере беженцев на границе с Польшей: «Пороховая бочка с зажженным фитилем»

Настроение ближневосточных беженцев, пытающихся попасть в ЕС с территории Белоруссии, становится все мрачнее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия» в репортаже из лагеря для мигрантов на белорусско-польской границе.

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«Поселение беженцев «Брузги» на границе Польши и Белоруссии постепенно превращается в полноценный лагерь с полевой инфраструктурой. Рядом с самодельными шалашами появляются большие палатки и электрогенератор, а для журналистов здесь теперь оборудован пресс-центр. Мигранты всё еще не теряют надежды попасть в Европу. Они не могут покинуть лагерь, и сейчас их судьба зависит от того, о чем и когда договорятся Минск и Евросоюз», – отмечается в материале.

Указывается, что За последние четыре дня сюда стеклось около тысячи мигрантов с Ближнего Востока, и теперь лагерь растягивается уже практически на километр.

«И хотя особых событий в лагере не происходит, настроение его обитателей всё мрачнее. Создается ощущение, что их тягостное ожидание — это пороховая бочка с уже подожженным фитилем, которая вот-вот рванет. И прорывы случаются: в воскресенье 50 беженцев штурмом попали на территорию Польши, 22 из них задержали», – пишет газета.

Также журналисты пообщались 22-летним курдом Халедом, приехавшим из Ливана. Он рассказал, что часть его родных живет в Германии с 1980-х годов. Он пытался попасть туда официально, получив германскую визу, в которой ему отказали. В Итоге о решил поехать в Европу нелегалом.

«Я прошел сотни километров один. Как я могу вернуться обратно? Это нонсенс. Мы останемся здесь. И если мы умрем, окей. Нет, я хочу либо ад, либо рай – ничего посередине. Мне нравится эта страна [Белоруссия], но моя цель – Германия, я мечтал о ней с семи лет. Белоруссия хороша для белорусов, Германия хороша для немцев и беженцев», – говорит Халед.

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