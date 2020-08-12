СМИ: Последние санкции США стали серьезной неприятностью для «Газпрома»

12.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за американских санкций европейские инвесторы могут выйти из проекта «Северный поток-2», после чего «Газпрому» придется компенсировать им вложенные средства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в публикации, посвященной текущим проблемам «СП-2», пишет «Московский комсомолец».

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«Последние 100 км трубы, которые осталось проложить в датских территориальных водах до берегов Германии, российская компания в любом случае будет укладывать исключительно собственными силами, так что на этом этапе роль европейских партнеров Nord Stream 2 как инвесторов невелика. Скорее всего, стройка будет завершена в обозначенные Россией сроки – в 1-м полугодии 2021 года», – приводит издание мнение заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой.

Вместе с тем, отмечается в публикации, риск отказа европейских участников проекта от участия в СП-2 продолжает сохраняться.

«Если нынешние компаньоны «Газпрома» решатся на такой шаг, то они, судя по всему, потребуют компенсировать средства, вложенные ими в проект. В таком случае российскому холдингу придется срочно готовить $5 млрд – именно столько европейские компании уже инвестировали в строительство газопровода», – пишет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с достройкой «Северного потока-2» все оказалось далеко не радужно.