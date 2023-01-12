СМИ: Россия переходит в наступление. Поставлена задача военного разгрома Украины

Олег Кравцов.  
12.01.2023 11:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Москва переходит к радикальным наступательным действиям на Украине, что вытекает из назначения вместо Сергея Суровикина командующим СВО начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», давшая оценку новым назначениям.

Москва переходит к радикальным наступательным действиям на Украине, что вытекает из назначения вместо Сергея...

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«Скорее всего это означает, что политическое руководство РФ поставило перед армией однозначно безальтернативную задачу не просто разбить вооруженные формирования Украины, а победить в спецоперации, которую, очевидно, в ближайшее время власти все-таки будут вынуждены разрешить называть коротким русским словом», – считает издание.

Признаком такого указания сверху, отмечается в статье, достаточно явно проглядывают в традиционно неконкретных комментариях военного ведомства:

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)».

Газета добавляет, что Киев в самое ближайшее время начнет получать от США и других стран НАТО тяжелое вооружение в достаточно высоких объемах, времени для организации ответных действий со стороны России остается немного.

«Появление Герасимова во главе группировки СВО, как представляется, означает переход к наступательным действиям. Как минимум для полного освобождения от иностранных войск территории четырех новых субъектов РФ», – резюмирует «НГ».

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