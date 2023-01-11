«Война по-настоящему» – командовать СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сменил командующего Объединенной группировкой войск (сил), который отвечает за проведение спецоперации на Украине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вместо Сергея Суровикина, командующим стал начальник Генштаба Валерий Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Суровикин остался в руководстве СВО, заняв пост заместителя командующего. К нему добавились еще два генерала – главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», – пояснили в Минобороны.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, эти назначения были нужны для того, чтобы исключить политическое влияние на ход СВО:

«Это свидетельствует о целом ряде факторов, которые сегодня включены, чтобы реально изменить ситуацию и характер ведения боевых действий. Мне думается, что взят курс на минимизацию политического влияния на ход боевых действий. До этого, по мнению экспертного сообщества, очень многое зависело не от военных, а от тех людей, которые так или иначе были заинтересованы в реализации целого ряда каких-то политических сценариев. Теперь же, судя по происходящему, полномочия даны в руки военных с тем, чтобы никто не мог со стороны влиять на то, что происходит».

Похожее мнение у политолога Сергея Маркова:

«По всей видимости, это сделано для сокращения бюрократических процедур. Дело в том, что Суровикин фактически остался в качестве начальника СВО, но для того, чтобы его все вопросы по этой группировке решались более оперативно, то его непосредственным начальником сделан начальник Генштаба. Для того, чтобы все необходимые просьбы руководителя СВО шли более прямо в работу. Теперь Министерство и Генштаб будут непосредственно введены в руководство СВО, и поэтому эта бюрократическая дорожка для принятия решений сокращается».

И военный эксперт Владислав Шурыгин в своем блоге отмечает подобное – теперь, по его мнению, абсолютно вся военная вертикаль будет направлена на нужды СВО:

«На мой взгляд, это попытка ухода от существующей сегодня практики дублирования командования, когда формально группировкой войск, участвующих в СВО командует генерал Суровикин, но одновременно с ним той же властью по отношению к войскам пользуется и начальник Генерального штаба, что может приводить к неразберихе и даже напряжению между должностными лицами. Теперь их места и должностные обязанности в вертикали боевого управления четко зафиксированы. Но главное – это то, что тем самым резко повышается статус Командующего Специальной Военной операцией. Отныне ему без всякого согласования и утверждения подчинены все Виды и структуры Вооруженных сил от стратегической авиации и ГРУ, до сил флота и военной приёмки. Такая концентрация сил и средств в рамках СВО беспрецедентна».

При этом, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечает, что фактическое понижение Суровикина – это один из шагов по его отстранению от руководства СВО, как неугодного:

«С момента его назначения командующим СВО, говорили, что рано или поздно его «съедят». Этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Еще не съели окончательно, но уже видим понижение в его статусе, потому что он изначально был не в фаворитах у старого Министерства обороны… Судя по всему, Герасимов назначен командующим, поскольку у него рычагов и так было достаточно, и дай Бог справиться со всеми теми поручениями, которые у него были до сих пор, я это вижу исключительно как способ понизить статус Суровикина».

Изменения в командовании СВО – это не просто ротация, а подготовка к воссозданию Госкомитета по обороне, который функционировал в годы Великой Отечественной, считает военкор Ростислав Журавлев:

«Назначение начальника ГШ Герасимова и замов такого ранга на прямое управление СВО – есть ни что иное, как признание того, что идет крупномасштабная война против России, которая требует вмешательства не отдельных частей силовых структур, а сразу целиком всего оборонного ведомства без остатка. Думаю, что и от формата самой СВО скоро тоже придется уйти, хотя формально это произошло по факту сегодня. Осталось подтянуть ВПК, а там и до ГКО недалеко».

Соглашается с этим политолог Андрей Перла:

«Если войсками командует начальник Генштаба, значит это большая война. Очень символично, что назначение совпало с известием о поставке противником на ТВД «Леопардов». То есть – с сообщением о том, что натовцы собрались воевать почти всем, что у них есть».